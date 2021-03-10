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"Хозяин приказал": Интригу Гордона разгадали в Донбассе. Вскрыты "звоночки" большой войны

10 марта 2021, 10:35  •  375 • Политика
Интригу украинского телеведущего Дмитрия Гордона разгадали в Донбассе. Военкор Юрий Котенок, ссылаясь на данные инсайдера, назвал два явных "звоночка" большой войны. "Хозяин приказал", - прокомментировал он ситуацию в высоких кабинетах Киева.
Напомним, что Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины". Он пообещал "историческую" информацию и намекнул, что обнародует её не он. Народ засыпал предположениями, о чём же был сделан намёк.
"Нас впереди ждут нелёгкие испытания. Я думаю, что 15 марта, понедельник, станет тяжёлым днём для украинского общества, потому что, я думаю, информация, которая будет озвучена 15 марта, она станет исторической для Украины", - произнёс Гордон в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".
Добавим, что одновременно с этим в Telegram появился материал донбасского инсайдера "Джокер ДНР", который сообщил о вероятной дате наступления ВСУ в Донбассе - 15 марта.
Информацию о скором наступлении косвенно подтверждает и военкор Юрий Котенок. В своём Telegram-канале он написал о двух "звоночках" в Донбассе:
"1) В Авдеевке, оккупированной формированиями Киева, развёрнуты дополнительные медпункты, увеличено число койко-мест; 2) В Горловке в частях и подразделениях НМ объявлен режим повышенной готовности", - написал он.
"Укропианцы назначили войну на 15 марта. Хозяин приказал", - добавил военкор.

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