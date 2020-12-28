"Хозяева денег" добрались до пенсий: эксперимент со стариками в России успел сдать Греф?

Жители России смогут получать пенсию в цифровых рублях. Об этом в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как рассказала Набиуллина, по сути, это тот же самый рубль. Но есть нюансы.

"Рубль, просто в другой форме. Сейчас у нас есть два вида рубля: наличные и счёт в банке. По сути, второй рубль - это рубль, который выпускается банком. Цифровой рубль - это третья форма рубля. Люди и бизнес смогут открывать кошельки и иметь рубль в токенах. Все вокруг переходят в "цифру", это новые технологии. Преимущества для людей - это быстрота расчётов, можно иметь доступ к деньгам независимо от банка, в котором открыт счёт", - объяснила глава Банка России.

Это не то же самое, что биткойн, который в ЦБ вообще не считают валютой. Так что же такое цифровой рубль и зачем нужен этот проект? Подробно об этом в статьей для Царьграда говорил экономист Валентин Катасонов. Он напомнил, что в Китае и США проект цифровой валюты стал частью работы государств по созданию условий "цифрового концлагеря". Россия же могла поддаться общим веяниям. Кто знает, возможно, в ЦБ решили быть модными. Вполне вероятно, что сигнал о необходимости создания цифрового рубля дали "хозяева денег", продолжил Катасонов. И тогда выходит, что и проект с пенсиями - часть их задумки.

"Думаю, что Банк России мог получить команду извне. Нет, не от президента Российской Федерации или Федерального Собрания. Скорее всего, от "хозяев денег". Но им-то, "хозяевам денег", зачем цифровой рубль? И почему они не спустили Банку России чёткое, однозначное ТЗ (техническое задание) на разработку цифрового рубля?

А по той причине, что для "хозяев денег" Банк России, помимо всего, выполняет функцию "песочницы", в которой проводятся эксперименты и отрабатываются новые цифровые идеи. Поэтому и документ ЦБ РФ от 13 октября имеет такую нестандартную форму, - говорил Валентин Катасонов.

Правда, за играми в этих "песочницах" следит не ФРС США, а Банк международных расчётов (БМР) в Базеле. Ещё в 2018 году БМР начал вести мониторинг деятельности центробанков в сфере национальных цифровых валют".

Кстати, Центробанк, взяв проект цифрового рубля на себя, намекнул, что банки для создания электронных кошельков могут и не понадобиться. Это посредники. А ЦБ предлагает нам сотрудничать напрямую. Естественно, такая формулировка не нравится коммерческим банкам. И в этой связи Катасонов напоминал про "страшную тайну", которую успел сдать глава Сбера Герман Греф:

"Обратите внимание, Набиуллина сказала, что цифровой рубль может появиться через три-семь лет, - писал Катасонов. - По нынешним стандартам, это бесконечно далеко во времени. Выражаясь словами Ходжи Насреддина, за это время "либо шах помрёт, либо ишак сдохнет". Некоторые банкиры раскрывают истинную суть проекта цифрового рубля. Например, Герман Греф выдал страшную тайну Банка России: цифровой рубль должен постепенно превратиться в безналичный. Так может, не стоит Центробанку огород городить? А сразу заявить, что планирует с помощью цифрового рубля ликвидировать наличные деньги. В России ведь также строится цифровой концлагерь, а кеш - дыры в стенах такого концлагеря".

Точного ответа на поставленные вопросы мы можем и не дождаться. Таким образом, остаётся лишь предполагать.