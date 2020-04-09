"Хотят вызвать хаос на Западе": Против России придумали новую теорию заговора

Издание Daily Star опубликовало мнение британского разведчика. Он считает, что Кремль собирается провернуть серьёзную кампанию. Например, распространить фейки, "информационные бомбы". Под видом врачей для борьбы с коронавирусом в страны прибудут офицеры ГРУ.

"Они хотят вызвать хаос на Западе. Что-то вроде коронавируса может вызвать у Путина огромные внутренние проблемы, но это также отличная возможность устроить проблемы Западу", - заявил Ингрэм.

Он считает, что российские спецслужбы намерены мониторить публикации в соцсетях, выявлять тех граждан других стран, которые слишком легкомысленно относятся к пандемии и экономическому кризису. Потом их будут вербовать, ставя цель причинить ущерб Великобритании.

По информации издания, к таким выводам Ингрэм пришёл после публикации на сайте Sputnik о Борисе Джонсоне. В тексте новости говорилось, что британского премьера в рамках лечения от коронавирусной инфекции подключат к аппарату ИВЛ. Британское правительство тогда опровергло эту информацию, но позднее в таблоиде Mirror и других зарубежных СМИ говорилось, что врачи используют аппарат ИВЛ для лечения Бориса Джонсона.

В Великобритании 55,9 тысячи людей с подтверждённым диагнозом COVID-19. Она восьмая в топ-10 самых поражённых пандемией стран. Более 6 тысяч человек умерли.