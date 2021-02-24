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"Хотят выжать что-нибудь": Вассерман раскрыл меркантильный интерес Украины по "Северному потоку - 2"

24 февраля 2021, 21:35  •  46 • Политика
Известный российский публицист Анатолий Вассерман раскрыл меркантильный интерес Украины и Польши, которые всеми силами пытаются сорвать строительство "Северного потока - 2". По его словам, они понимают, что газопровод будет достроен, но хотят "выжать что-нибудь из США".
Так Вассерман прокомментировал недавнее заявление министров иностранных дел Украины и Польши, которые призвали США любым способом остановить строительство "Северного потока - 2". Публицист считает, что запуск газопровода неизбежен, и Варшава с Киевом это прекрасно понимают.
Именно поэтому Польша и Украина, скорее всего, попытаются выжать из США что-нибудь взамен. Мол, вы не смогли сохранить наши доходы за транзит газа, мы терпим убытки, поэтому компенсируйте их, - пояснил Вассерман порталу Nation News.
Впрочем, вряд ли Соединённые Штаты, которые всегда умели считать деньги, прислушаются к намёкам своих восточноевропейских партнёров.
Напомним, что Киев давно выступает против строительства "Северного потока - 2", поскольку в этом случае страна теряет стабильный доход от транзита российского газа (строящийся газопровод идёт в обход Украины). Сопротивление со стороны Соединённых Штатов тоже имеет экономическое обоснование. Дешёвый российский газ представляет большую конкуренцию для американского СПГ, который дороже за счёт особой технологии производства и транспортных расходов.

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