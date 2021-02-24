"Хотят выжать что-нибудь": Вассерман раскрыл меркантильный интерес Украины по "Северному потоку - 2"

Известный российский публицист Анатолий Вассерман раскрыл меркантильный интерес Украины и Польши, которые всеми силами пытаются сорвать строительство "Северного потока - 2". По его словам, они понимают, что газопровод будет достроен, но хотят "выжать что-нибудь из США".

Так Вассерман прокомментировал недавнее заявление министров иностранных дел Украины и Польши, которые призвали США любым способом остановить строительство "Северного потока - 2". Публицист считает, что запуск газопровода неизбежен, и Варшава с Киевом это прекрасно понимают.

Именно поэтому Польша и Украина, скорее всего, попытаются выжать из США что-нибудь взамен. Мол, вы не смогли сохранить наши доходы за транзит газа, мы терпим убытки, поэтому компенсируйте их, - пояснил Вассерман порталу Nation News.

Впрочем, вряд ли Соединённые Штаты, которые всегда умели считать деньги, прислушаются к намёкам своих восточноевропейских партнёров.

Напомним, что Киев давно выступает против строительства "Северного потока - 2", поскольку в этом случае страна теряет стабильный доход от транзита российского газа (строящийся газопровод идёт в обход Украины). Сопротивление со стороны Соединённых Штатов тоже имеет экономическое обоснование. Дешёвый российский газ представляет большую конкуренцию для американского СПГ, который дороже за счёт особой технологии производства и транспортных расходов.