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"Хотят вернуться домой живыми": Солдаты ВСУ отказались выходить на позиции в Донбассе
14 января 2019, 01:09 • 151 • В мире
Солдаты 59-й мотопехотной бригады ВСУ устроили забастовку, отказавшись занимать позиции на линии соприкосновения в Донбассе. "Они ждут ротации и хотят вернуться домой живыми", - сообщил начальству командир роты.
Рота украинских солдат из 59-й мотострелковой дивизии ВСУ в полном составе отказалась выполнять боевые задачи и выходить на позиции у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Лобачево.
По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики, эта информация была получена от источников, которые сообщили, что командир забастовавшей роты обратился с жалобой к вышестоящему командованию.
Сообщая об инциденте, военный добавил, что забастовавшие солдаты "требуют ротации и хотят вернуться домой живыми".
Об этом сообщают "Вести.Ру".
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