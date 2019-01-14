"Хотят вернуться домой живыми": Солдаты ВСУ отказались выходить на позиции в Донбассе

Солдаты 59-й мотопехотной бригады ВСУ устроили забастовку, отказавшись занимать позиции на линии соприкосновения в Донбассе. "Они ждут ротации и хотят вернуться домой живыми", - сообщил начальству командир роты.

Рота украинских солдат из 59-й мотострелковой дивизии ВСУ в полном составе отказалась выполнять боевые задачи и выходить на позиции у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Лобачево.

По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики, эта информация была получена от источников, которые сообщили, что командир забастовавшей роты обратился с жалобой к вышестоящему командованию.

Сообщая об инциденте, военный добавил, что забастовавшие солдаты "требуют ротации и хотят вернуться домой живыми".

Об этом сообщают "Вести.Ру".