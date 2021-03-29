"Хотят сыграть на нервах": эксперт оценил угрозы США против "Северного потока - 2"

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин оценил новые санкции США против "Северного потока - 2"

С помощью объявления новых санкционных угроз США против газопровода "Северный поток-2" оказывается психологическое давление на Германию и страны ЕС.

"На мой взгляд, американцы введут рестрикции против отдельных европейских и немецких компаний. Однако первый пакет мер будет носить, скорее всего, демонстративный характер", - уверен ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Эксперт пояснил RT, что у США нет четкого плана действий. Нерешительность в санкциях Камкин считает попыткой "сыграть на нервах" стран Европы.

"Главный вопрос заключается в том, пойдут ли Соединенные Штаты дальше", — считает эксперт.

Серьезные санкции США могут стать ударом по экономике ФРГ, тогда Европа может ответить зеркальными мерами, уверен Камкин.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США продолжат усиливать санкции против России из-за "Северного потока-2", а также участвующих в нем компаний.