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"Хотят ссоры": Лавров назвал одну из главных причин газового кризиса в Европе
08 октября 2021, 14:25 • 217 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты всеми силами пытаются рассорить Россию и Европу в газовом вопросе. Он назвал действия США одной из причин сегодняшнего кризиса на рынке топлива.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что одной из причин газового кризиса в Европе стали действия Еврокомиссии и США по отношению к "Северному потоку - 2".
Лавров отметил, что США стремятся поссорить в газовом вопросе Россию и Европу.
Лавров заявил, что действия ЕК и США в отношении "Северного потока" стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе.
США хотят прямо поссорить РФ с Европой в газовом вопросе, заявил Лавров.
Напомним, в Европе сейчас газовый кризис, цена на топливо бьёт рекорды несколько недель подряд - вчера стоимость достигла 1900 долларов за тысячу кубометров, а потом упала до 600.
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