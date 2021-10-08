"Хотят ссоры": Лавров назвал одну из главных причин газового кризиса в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты всеми силами пытаются рассорить Россию и Европу в газовом вопросе. Он назвал действия США одной из причин сегодняшнего кризиса на рынке топлива.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что одной из причин газового кризиса в Европе стали действия Еврокомиссии и США по отношению к "Северному потоку - 2".

Лавров отметил, что США стремятся поссорить в газовом вопросе Россию и Европу.

Лавров заявил, что действия ЕК и США в отношении "Северного потока" стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе.

США хотят прямо поссорить РФ с Европой в газовом вопросе, заявил Лавров.

Напомним, в Европе сейчас газовый кризис, цена на топливо бьёт рекорды несколько недель подряд - вчера стоимость достигла 1900 долларов за тысячу кубометров, а потом упала до 600.