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"Хотят разобраться с США": Глава Пентагона дал свое объяснение ЧП под Архангельском
22 августа 2019, 10:24 • 126 • В мире
Взрыв на морском полигоне близ Северодвинска, произошедший 8 августа, навел нового главу Пентагона на мысль, что Россия разрабатывает новые ядерные вооружения, поскольку "хочет разобраться с США".
Об этом Марк Эспер заявил в эфире телеканала Fox News. По его словам, Россия не отказалась от таких попыток, и взрыв во время испытаний под Архангельском - лишнее тому подтверждение.
Напомним, ранее с "громким" заявлением по поводу взрыва под Северодвинском выступил Джо Болтон.
В эфире радиостанции "Голос Америки" советник президента США по национальной безопасности сказал, что "ему известно больше, чем он может сказать", тем не менее инцидент под Архангельском - это "пример того, как Россия ведет разработки средств доставки своего ядерного оружия".
При этом сами технологии, по которым создается новое российское гиперзвуковое оружие, "похищены у США". О каких именно "украденных разработках" ведет речь Болтон, осталось неизвестным.
Между тем американские СМИ выдвинули свою версию произошедшего. Они утверждают, что на морском полигоне проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник".
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