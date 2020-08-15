"Хотят потерять работу - потеряют": Лукашенко жёстко ответил всем забастовщикам

Глава государства заметил, что рабочие могут бастовать, если они этого хотят, но они рискуют потерять работу. При этом президент заявил, что руководство заводов ни в коем случае не должно ни на кого оказывать давления.

"Кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего. Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются", - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что если на каком-нибудь предприятии нужна помощь, то представители власти должны пообщаться с рабочими и ответить на их вопросы, передаёт БелТА.

Напомним, что накануне несколько тысяч работников Минского тракторного завода объявили забастовку и пошли в центр столицы.

Протесты в Белоруссии вспыхнули после того, как ЦИК ознакомил с предварительными итогами голосования на президентских выборах, согласно которым Лукашенко одержал решительную победу. Сторонники его оппонента Светланы Тихановской сразу вышли на улицы, требуя пересмотреть результаты. По словам Лукашенко, протесты координируются из-за границы. Сегодня, как пишут "Утро.ру", Лукашенко созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в стране. Президент Белоруссии полагает, что волнения в его государстве, раскачиваемые извне, могут пагубно отразиться и на России.