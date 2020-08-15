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"Хотят потерять работу - потеряют": Лукашенко жёстко ответил всем забастовщикам

15 августа 2020, 20:10  •  33 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко жёстко ответил всем забастовщикам на заводах: "Хотят потерять работу - потеряют".
Глава государства заметил, что рабочие могут бастовать, если они этого хотят, но они рискуют потерять работу. При этом президент заявил, что руководство заводов ни в коем случае не должно ни на кого оказывать давления.
"Кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего. Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются", - отметил Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что если на каком-нибудь предприятии нужна помощь, то представители власти должны пообщаться с рабочими и ответить на их вопросы, передаёт БелТА.
Напомним, что накануне несколько тысяч работников Минского тракторного завода объявили забастовку и пошли в центр столицы.
Протесты в Белоруссии вспыхнули после того, как ЦИК ознакомил с предварительными итогами голосования на президентских выборах, согласно которым Лукашенко одержал решительную победу. Сторонники его оппонента Светланы Тихановской сразу вышли на улицы, требуя пересмотреть результаты. По словам Лукашенко, протесты координируются из-за границы. Сегодня, как пишут "Утро.ру", Лукашенко созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в стране. Президент Белоруссии полагает, что волнения в его государстве, раскачиваемые извне, могут пагубно отразиться и на России.

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