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"Хотят помахаться в Сибири? Удачи!": Идею американца напасть на Россию разбили в пух и прах
27 января 2022, 14:25 • 213 • В мире
Читатели форума Reddit высмеяли наивный твит пользователя, который не увидел никаких проблем в противостоянии США и России.
Автор под ником Noah Wyle (der) дал повод англоязычным комментаторам позубоскалить. Его твит о том, что на Россию можно напасть с "чёрного входа", высмеяли свои же. Комментаторы на Reddit язвительно ответили на сообщение блогера, который сопроводил свои умозаключения картой мира с изображением северо-восточной части России и Аляски.
Некоторые напомнили, что исход нападения на Россию легко можно понять по истории.
"Фашисты и смерть в России - самый культовый дуэт на все времена", - написал Spookyjohnathan. "В чате замечен Наполеон Бонапарт", - иронично добавил Real-human-not-a-bot.
Многие отметили, что подобные наивные суждения заканчиваются развалом империй.
"Каждая распадающаяся империя мечтает напасть на Россию", - заметил thegrandlvlr.
"Конечно, вторгнуться в Россию в январе - залог успеха", - сыронизировал voidsrus.
"Они хотят зайти через Сибирь? Удачи, это будет Вьетнам, Афганистан, Корея и высадка в заливе Свиней в одном месте", - добавил HeiBaisWrath.
Отметим, что в последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у границ России больше военной техники и сил НАТО.
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