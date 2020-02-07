|
"Хотят нефть на халяву в обмен на свой халявный кукиш": Претензии Белоруссии с сарказмом комментируют пользователи Сети
07 февраля 2020, 16:39 • 164 • В мире
Президент Белоруссии в очередной раз попрекнул Россию "ценником на нефть". По мнению Александра Лукашенко, Москва "пытается поставить Минск на колени". "Хотят нефть на халяву в обмен на свой халявный кукиш", - иронизируют пользователи Сети.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с очередной порцией критики на Россию и выставленный Минску ценник на нашу нефть."Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить", - не удержался от красного словца Лукашенко.
Возмутило главу республики то, что в России, мол, не хотят беспошлинно поставлять Белоруссии нефть да ещё и настаивают "на существенной премии компаниям за поставку нефти в Беларусь".
"А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии, - не унимался Лукашенко. - Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?"
7 февраля должна состояться в Сочи встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Если им удастся договориться по нефтяному вопросу, то препятствий для подписания плана экономической интеграции двух стран не останется. А отсутствие договора о поставках в Белоруссию российской нефти – самая острая сегодня проблема в двусторонних отношениях.
Лукашенко прилетел в Сочи еще в четверг, 6 февраля. А накануне он провел в Минске совещание, посвященное вопросам эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны на фоне разногласий, которые возникли у Белоруссии с Россией в отношении поставки топлива.
"Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией", - цитирует Nation News слова Лукашенко.
На претензии Александра Лукашенко с сарказмом отреагировали пользователи Сети.
"Правильно понимаю, что в обмен на халявную нефть Белоруссия поставляла в Россию халявный кукиш с маслом и разрешала называть себя братским народом?" - задал вопрос Филипп Масловский.
"Есть рыночная цена, которую Батька не хочет платить России, но при этом изъявил желание платить американцам", - пояснил @fVUzr038ZQ3u9YM.
"Если на вас обиделись, значит, вы сделали человеку слишком много хорошего". Удивительно, насколько верно сказано", - добавил Михаил Маврин.
"И не в капитализме тут дело, а в хитром картофельном Батьке. С него изначально нечего было взять в материальном плане, от него ждали интеграции и единого вектора в политике, он не дал ничего, только разглагольствовал и попой крутил. Вот и выкрутил", - написал @h3OpCcZaCbnAzlT.
"Чем ближе реальная интеграция наших стран, тем заметнее выпирает банальный шкурный интерес Батьки", - считает Самуил Фёдоров.
"С Бацькой уже 20 лет одна и та же песня: он начинает громко возмущаться в сторону Москвы, а потом через какое-то время отыгрывает назад. Будем посмотреть дальше", - предложил Андрей Бородин.
Среди комментаторов оказались и граждане Белоруссии. "Не надо нам нефти вашей дешевой. Белорусам от этого только хуже - вместо реформ в экономике сплошное субсидирование убыточных госпредприятий и разрастание силовых ведомств. Лучше потерпеть пару лет и слезть с "иглы", - заявила Мялiсандра Ляксандраўна.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
164
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 февраля 2020, 00:54
|
05 февраля 2020, 02:39
|
02 февраля 2020, 03:24
|
04 февраля 2020, 13:54
|
05 февраля 2020, 18:54
|
03 февраля 2020, 08:39
|
01 февраля 2020, 22:40