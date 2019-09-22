"Хотят доказать, что и они "парни не робкого десятка": Эксперт оценил украинский бойкот ПАСЕ

Об этом первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне заявил в беседе с Nation News, отметив, что Украина все время своими выходками "пытается акцентировать на себе внимание".

Бойкот ПАСЕ, на который пошла украинская делегация, не будет постоянным, пока только на одну сессию – ближайшую. Такое решение было поддержано большинством фракций Рады. А пока представители Украины "будут разрабатывать план по восстановлению доверию к ассамблее", обсуждая его с другими членами Совета Европы.

По мнению Александра Шерина, основная задача для представителей Украины – "покусывать" постоянно Россию. Проигнорировав мнение украинской стороны, в ПАСЕ показали, что содержать себя Ассамблее без взносов России трудно.

"Украина же пытается в очередной раз поставить себя на одну чашу весов с Россией и зафиксировать внимание на себе. Они так приподнимают рейтинг украинской политической элиты и президента. Они пытаются показать, что они парни не робкого десятка. Но ничего кроме подобных заявлений они не могут представить обществу", — объяснил депутат.

Напомним, в конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался всячески этому помешать. Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.