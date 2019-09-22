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"Хотят доказать, что и они "парни не робкого десятка": Эксперт оценил украинский бойкот ПАСЕ

22 сентября 2019, 04:09  •  21 • В мире
Украинская делегация не будет участвовать в предстоящей сессии ПАСЕ. О бойкоте сообщил в своем Facebook депутат Рады от партии "Слуга народа" Богдан Яременко. По его словам, Киев пока "не имеет другой возможности" реагировать на то, как ПАСЕ "нарушает собственные принципы". По мнению депутата Александра Шерина, таким образом представители Украины "хотят доказать, что и они "парни не робкого десятка".
Об этом первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне заявил в беседе с Nation News, отметив, что Украина все время своими выходками "пытается акцентировать на себе внимание".
Бойкот ПАСЕ, на который пошла украинская делегация, не будет постоянным, пока только на одну сессию – ближайшую. Такое решение было поддержано большинством фракций Рады. А пока представители Украины "будут разрабатывать план по восстановлению доверию к ассамблее", обсуждая его с другими членами Совета Европы.
По мнению Александра Шерина, основная задача для представителей Украины – "покусывать" постоянно Россию. Проигнорировав мнение украинской стороны, в ПАСЕ показали, что содержать себя Ассамблее без взносов России трудно.
"Украина же пытается в очередной раз поставить себя на одну чашу весов с Россией и зафиксировать внимание на себе. Они так приподнимают рейтинг украинской политической элиты и президента. Они пытаются показать, что они парни не робкого десятка. Но ничего кроме подобных заявлений они не могут представить обществу", — объяснил депутат.
Напомним, в конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался всячески этому помешать. Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.

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