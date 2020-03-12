Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инст...
Главная / Политика

"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом

12 марта 2020, 00:35  •  90 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал об американском управлении Киевом. Глава государства отметил, что сам Вашингтон денег Украине не дает, но "хочет, чтобы она существовала, в том числе за наши деньги".
"Они [США] Украину обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе и за наши деньги", - сказал президент в проекте ТАСС "20 вопросов Путину".
Российский лидер добавил, что сами американцы денег Киеву давать не хотят.
При этом пытаются обеспечить существование Украины за счёт России, например, путём транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.
Так, США под этим предлогом ввели санкции против "Северного потока - 2", хотя Москва и так отмечала, что сохранит транзит через Украину после запуска газопровода.
Затем было заключено транзитное соглашение с Киевом, однако Вашингтон санкции не отменил. Путин отметил, что это раскрывает истинные цели американцев - вывести свой сжиженный природный газ на европейский рынок.
"Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе", - пояснил он.
Российский лидер указал, что дорогой СПГ не выгоден Европе, но США стремятся помешать развитию отношений Москвы и ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
11 марта 2020, 20:35
Эрдоган нанял охранника от коронавируса? Скабеева показала необычного защитника президента Турции
11 марта 2020, 20:35
Заставляла работать: Депутат пожаловался в прокуратуру на жительницу Петербурга
11 марта 2020, 22:35
"Кому война, а кому мать родна": Доктор Мясников о заявлении "Альянса врачей" о коронавирусе
11 марта 2020, 22:35
"Горькая пилюля для Эрдогана": Президент Турции дважды проиграл Путину в Сирии - The American Conservative
11 марта 2020, 22:35
Обвинял полицию Москвы, перешел на Конституцию? Сенатор Мархаев отличился на голосовании в Совфеде
11 марта 2020, 22:35
В чём разница между русскими и американцами? Путин держит слово, а США успели кинуть всех по кругу - Малофеев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о "звонке" Путину из-за Крыма
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
07 марта 2020, 15:35
"Супербыстрая" ракета Трампа стала прекрасной мишенью для русских С-400. Миллион долларов "сожгли" сходу
05 марта 2020, 10:35
Эрдоган: Путину нечего предложить кроме извинений и компенсации
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
08 марта 2020, 21:35
"После Лондона каждый день плачем": Из-за победы с русской песней мальчишку затравили депутаты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.