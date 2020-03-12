"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом

"Они [США] Украину обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе и за наши деньги", - сказал президент в проекте ТАСС "20 вопросов Путину".

Российский лидер добавил, что сами американцы денег Киеву давать не хотят.

При этом пытаются обеспечить существование Украины за счёт России, например, путём транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.

Так, США под этим предлогом ввели санкции против "Северного потока - 2", хотя Москва и так отмечала, что сохранит транзит через Украину после запуска газопровода.

Затем было заключено транзитное соглашение с Киевом, однако Вашингтон санкции не отменил. Путин отметил, что это раскрывает истинные цели американцев - вывести свой сжиженный природный газ на европейский рынок.

"Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе", - пояснил он.

Российский лидер указал, что дорогой СПГ не выгоден Европе, но США стремятся помешать развитию отношений Москвы и ЕС.