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"Хотят быть причастными, но не могут вписаться": Эксперт объяснил, почему Эстония требует от России освобождения украинских военных судов

29 ноября 2018, 12:39  •  207 • Политика
Вызов российского посла в МИД Эстонии в связи с инцидентом в Керченском проливе не имеет ничего общего с реальной дипломатией. Это, скорее, ритуальное действие, которое политики страны используют для того, чтобы стать причастными к крупному международному событию и напомнить о себе, поскольку в "реальную повестку дня они не могут вписаться", считает политолог Владимир Симиндей.
Эстония очень хочет быть участником любого крупного антироссийского события. А так как в реальную повестку дня страна никак не может вписаться, она заявляет о себе с помощью не имеющих ничего общего с настоящей дипломатией оказий, как, например, вызов российского посла в Эстонии Александра Петрова в МИД страны из-за задержания украинских военных судов в Керченском проливе, рассказал политолог, руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей информагентству "Nation News".
"Мы здесь видим попытку быть причастным к любому громкому событию, которое укладывается в антироссийский мейнстрим" — заявил эксперт, отметив, действия Эстонии скорее можно назвать ритуальными, чем причастными к реальной дипломатии. По его мнению, вызов российского посла не что иное, как простая попытка балтийского государства напомнить о себе, используя спланированные Западом провокационные действия Киева в Керченском проливе.
"Конечно в реальную повестку дня они не могут вписаться, и поэтому приходится для себя находить такие случаи. Относиться к этому нужно спокойно", - подытожил эксперт.

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