"Хотя бы так заставлю этого лжеца помочь ВСУ": Экс-министру обороны Украины пригрозили судом и "раскулачиванием"

Жена генпрокурора Незалежной, представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко пригрозила экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко судом и "раскулачиванием". Она пообещала отдать все деньги, которые по суду заберет у бывшего министра, на нужды армии: "Хотя бы так заставлю этого лжеца помочь ВСУ".

Выпад экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко в адрес украинских чиновников и, в частности, в сторону сына генпрокурора Незалежной о том, что "золотая молодежь", мол, была укрыта высокопоставленными родителями от мобилизации и "пороха не нюхала", рискует завершиться его полным фиаско. Ранее Юрий Луценко потребовал от "честного" полковника" извинений в течение 24 часов. И тот их все же принес, но сыну генпрокурора.

А теперь экс-министру обороны Украины пригрозили еще судом и "раскулачиванием". Вслед за мужем в атаку на бывшего министра пошла жена генпрокурора Незалежной, представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

"Узнала от кандидата в президенты Гриценко, что мы хоронили (прятали - ред.) своего сына от фронта, - напомнила суть спора женщина и приложила к своему посту фронтовые фото сына. - Наш Саша, в отличие от бравого экс-министра обороны, в 2014 г. добровольцем ушел на фронт. Служил простым солдатом в 55 бригаде".

У себя на странице в Facebook она освежила память Гриценко, как тот отправлял в 2014 году украинских новобранцев на войну чуть ли не голыми.

"Каску, броник и палатки мы покупали сами. Потому что министр обороны Гриценко не смог обеспечить армию хотя бы этим, - продолжила Луценко. - Питание привозили мы и другие мамы волонтеры. Потому министр обороны Гриценко уничтожил систему военного питания, чтобы отдать заработки бизнесменам".

И это далеко не весь перечень претензий в адрес экс-министра, который предъявила ему жена генпрокурора Украины. И заявила, что "от имени всех матерей" подаст в суд на Гриценко. Она пообещала также отдать все деньги, которые по суду заберет у бывшего министра, на нужды армии: "Хотя бы так заставлю этого лжеца помочь ВСУ".