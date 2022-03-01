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"Хотя бы приехали": Сенатор поделился подозрениями о переговорах Киева и Москвы

01 марта 2022, 03:21  •  185 • Политика
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поделился подозрениями о переговорах Москвы и Киева. "Хотя бы приехали", - произнёс он, говоря об украинской делегации.
28 февраля в Гомельской области прошли переговоры русской и украинской делегаций. Как выяснилось позже, это был лишь первый раунд. К соглашению стороны даже не приблизились.
"Переговоры идут, результаты пока неясны. Радует то, что они (украинская делегация, - ред.) хотя бы приехали. Но у меня есть сильное подозрение, что переговоры станут затяжкой времени", - приводят слова сенатора "Народные Новости".
По мнению Джабарова, Киев будет растягивать переговорный процесс, чтобы выиграть время. Это позволит прибыть на территорию Украины иностранным добровольцам, наёмникам, оружию из стран НАТО. Другими словами, за ширмой поиска решения проблемы Украина будет "копить силы".
Россия от ранее озвученных целей не отказывается: Украина должна быть демилитаризована и денацифицирована. У киевской делегации пока не слишком дружественная риторика. Примером тому являются агрессивные заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и других политиков, отметил сенатор.

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