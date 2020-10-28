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"Хотя бы не отпирается": Эрдоган обвинил Москву в авиаударе. Русские вскрыли сирийский секрет Анкары

28 октября 2020, 20:50  •  131 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в нанесении авиаудара по сирийской оппозиции. Русские молниеносно вскрыли сирийский секрет Анкары: "Хотя бы не отпирается", - отмечают комментаторы.
По словам Эрдогана, ранее на этой неделе Москва нанесла удар с воздуха по так называемой "оппозиции" в сирийской провинции Идлиб. Он также обвинил российскую сторону в нежелании устанавливать мир на Ближнем Востоке.
"Удар ВКС РФ по учебному центру сирийской оппозиции в Идлибе - показатель нежелания мира в регионе", - заявил он, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Такое заявление вызвало мгновенную реакцию в русском сегменте интернета. В частности, российские пользователи сразу вскрыли источник переживаний Эрдогана.
"Вот откуда боевиков в Азербайджан отправляют. Хотя бы не отпирается, что за своих террористов переживает", - отметил goldmikron.
"Самая большая опасность в том, что эти террористы Эрдогана могут в Россию проникнуть из Азербайджана. Лучше их уничтожать в Сирии и Азербайджане, чем ловить в России", - считает Георг Горецки.
"У Эрдогана опухло совсем", - считает Руслан Якубик.

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