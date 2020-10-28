"Хотя бы не отпирается": Эрдоган обвинил Москву в авиаударе. Русские вскрыли сирийский секрет Анкары

По словам Эрдогана, ранее на этой неделе Москва нанесла удар с воздуха по так называемой "оппозиции" в сирийской провинции Идлиб. Он также обвинил российскую сторону в нежелании устанавливать мир на Ближнем Востоке.

"Удар ВКС РФ по учебному центру сирийской оппозиции в Идлибе - показатель нежелания мира в регионе", - заявил он, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Такое заявление вызвало мгновенную реакцию в русском сегменте интернета. В частности, российские пользователи сразу вскрыли источник переживаний Эрдогана.

"Вот откуда боевиков в Азербайджан отправляют. Хотя бы не отпирается, что за своих террористов переживает", - отметил goldmikron.

"Самая большая опасность в том, что эти террористы Эрдогана могут в Россию проникнуть из Азербайджана. Лучше их уничтожать в Сирии и Азербайджане, чем ловить в России", - считает Георг Горецки.

"У Эрдогана опухло совсем", - считает Руслан Якубик.