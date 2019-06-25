"Хотя бы, как неделю назад": Грузинский политик рассказала о возможности наладить отношения с Россией

По словам экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе, сейчас Москве и Тбилиси сложно будет восстановить отношения из-за "недальновидности грузинских властей".

"Так получается, что уже быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно", - сказала она в беседе с "Известиями".

Она отметила, что все произошедшее "отбрасывает стороны назад". По мнению политика, сейчас надо "очень серьезно поработать", чтобы нормализовать двусторонние отношения. Она также отметила, что сегодняшние события больше напоминают "антироссийскую истерию".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за ситуации с безопасностью в иностранном государстве.