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"Хотите войну у себя на пороге?": В ЕС открыто угрожают Британии вооружённым конфликтом

20 декабря 2020, 01:10  •  48 • Политика
Французский политик пригрозил Великобритании войной из-за спора с Евросоюзом о территории рыболовства. "Вы действительно хотите Фолклендскую войну у себя на пороге?" - поинтересовался мэр французского города Булонь-сюр-Мер.
Между Евросоюзом и Великобританией может начаться война из-за спора вокруг зоны рыболовства после Brexit. Об этом заявил мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кювилье.
Речь идёт о конфликте Брюсселя и Лондона по поводу доступа европейских рыболовецких судов к британским водам. После выхода из ЕС (Brexit) англичане решили восстановить суверенитет своей акватории и объявить территориальные воды исключительной зоной пользования Соединённого Королевства. Более того, Лондон готов отправить четыре военных корабля для защиты своих рыболовных вод от вторжений, если Брюссель не пойдёт на сделку, которую не могут заключить уже несколько лет.
"Вы действительно хотите Фолклендскую войну у себя на пороге?" - заявил по этому поводу французский политик.
Фолклендская война - вооружённый конфликт между Великобританией и Аргентиной за британские заморские территории. По сути, во Франции намекнули, что ЕС готов применить силу для получения доступа к британским рыболовным водам.
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