Через несколько часов состоится встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ, где, в том числе, будут говорить о статусе Курильских островов. Абэ прибыл в Москву с конкретной целью, Путину есть, что ответить. Специально для Царьграда прогноз переговорам дал политолог Александр Покровский. "Хотите островов? Мы готовы?" Японии могут предложить "нейтральный статус" в обмен на Курильские острова, уверен он.

Уже сегодня состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Японский гость прибыл в Москву накануне, город встречал Абэ метелью. В сети, наблюдая грустный взгляд премьера на снег, гадали, как именно завершится встреча, что готовит премьер-министр для беседы с Путиным. Те же вопросы Царьград задавал экспертам. Интересной точкой зрения поделился политолог, историк Александр Покровский. Он допустил, что Япония в обмен на Курильские острова может получить "нейтральный статус", который предполагает отмену всех военных договоров страны.

"Эти острова мы можем обменять только на вечный и подлинно нейтральный статус Японии, подразумевающий в качестве естественного элемента удаление вооружённых сил США с Японских островов. Вообще. Полностью и окончательно. Тогда Япония навсегда приобретает нейтральный статус, отменяет и денонсирует все военные договоры с другими державами, закрывает все иностранные военные базы, возвращает собственные вооружённые силы к подлинному статусу полумилицейских сил самообороны. В общем, выводится на тот статус, в котором ныне счастливо пребывает Австрия. И в принципе, это даже в интересах самой Японии, которая таким образом избавляется от американской оккупации".

Продолжая мысль, политолог добавляет, "вполне понятно, что в нынешних условиях Япония сама жаждет быть оккупированной".

"В конце концов, режим американской оккупации более чем щадящий, а защиту даёт надёжную. Этот тот же случай, что и с Южной Кореей, где Америку любят искренне и с готовностью благодарно отслужить. Но ведь речь идёт пока о чистом уравнении, схеме, в которой присутствует достаточно надёжная логика, - разъяснил свою позицию политолог в беседе с Царьградом. - Вопросы безопасности, которые, конечно же, будут занимать нейтрализованную и умиротворённую таким образом Японию, можно и нужно будет порешать на хорошей такой международной мирной конференции региональных стран. Где Японии будут даны всеобщие гарантии безопасности и неприкосновенности. Собственно говоря, она и так-то сегодня никому не нужна - даже в качестве жертвы. Она – хороший торговый и технологический партнёр, но что кому даст нападение на неё? Лишённые природных ресурсов земли, конченные американские АЭС и кучу разозлённых японцев? Оно кому-то надо?"

Примерно такое решние выгодно сработало с Австрией, сказал Покровский - "всем понравилось".

"С Финляндией такое решение не просто прекрасно сработало, а прекрасно сработало даже на фоне застарелых смертельных счётов с Россией. Швеция никого не трогает – и её никто не трогает. А что помешает нейтральной Японии стать таким же всем нужным и безопасным убежищем для капиталов как Швейцария? - размышляет Покровский. - Конечно, если вернуться из политической алгебры в реальную жизнь, то будет внятно и очевидно: ни Япония, ни тем более США на такой вариант не пойдут. Это даже не обсуждается, это аксиоматично для нынешней политической геометрии мира. Ну так мы это знали изначально. Но! Но зато в этом случае японцы получаются сами себе злобными буратинами, сами отказавшись от островов. Зато в этом случае российская дипломатия в курильском вопросе сразу превращается из оборонительной – дожидаться очередного японского канюченья – в наступательную: мы вам предложили вариант, мячик теперь на вашей стороне. Хотите островов? Мы готовы. Но нам тоже нужна безопасность. Нам не нужны там ни иностранные, ни даже японские военные базы. Это обеспечивается только нейтральным вашим статусом. Так что если хотите островов, то включайте в свою внутреннюю повестку тему полного и всеобъемлющего нейтралитета. И как решите этот вопрос, тогда и приходите. Поговорим об островах".

Какое именно решение выберут, узнаем совсем скоро. Или, по крайней мере, окажемся на шаг ближе к истине.