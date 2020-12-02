"Хотите быстро сбежать из Брюсселя?": Участникам скандальной секс-вечеринки дали подсказку

Громким скандалом обернулась запрещённая секс-вечеринка, которую вечером 27 ноября разогнала полиция в Брюсселе. Как оказалось, в числе участников были несколько дипломатов и депутат. Кроме того, по сообщениям СМИ, после задержания при себе у тусовщиков оказались наркотики.

Одним из героев этой истории оказался представитель Венгрии, депутат Европарламента Йожеф Сайер. 59-летний политик признался, что присутствовал на мероприятии и извинился за произошедшее. В соцсетях тем временем распространяются слухи, что депутат был задержан при попытке бегства из бара. Говорится, будто он решил сбежать по карнизу, но зацепился и не смог.

Лоукостер Ryanair в своём Twitter решил похайпиться на громкой теме. В посте авиаперевозчик прорекламировал услуги.

"Хотите быстро сбежать из Брюсселя? У нас есть рейсы, но мы не рекомендуем сиденье у окна", - говорится в сообщении.

Комментаторы оценили шутку, предположив, что рейсы, по всей видимости, должны направляться тут же в Венгрию.

Напомним, что сейчас в Бельгии сейчас действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. В стране не работают бары, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и парки развлечений. С 22:00 до 06:00 действует комендантский час.