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"Хотите быстро сбежать из Брюсселя?": Участникам скандальной секс-вечеринки дали подсказку

02 декабря 2020, 20:40  •  102 • В мире
Европейский лоукостер Ryanair в своём Twitter съязвил про участников запрещённой секс-вечеринки, из-за которой поплатился постом венгерский политик Йожеф Сайер. В своём посте авиаперевозчик предложил свои услуги тем, кто хочет "быстро сбежать из Брюсселя".
Громким скандалом обернулась запрещённая секс-вечеринка, которую вечером 27 ноября разогнала полиция в Брюсселе. Как оказалось, в числе участников были несколько дипломатов и депутат. Кроме того, по сообщениям СМИ, после задержания при себе у тусовщиков оказались наркотики.
Одним из героев этой истории оказался представитель Венгрии, депутат Европарламента Йожеф Сайер. 59-летний политик признался, что присутствовал на мероприятии и извинился за произошедшее. В соцсетях тем временем распространяются слухи, что депутат был задержан при попытке бегства из бара. Говорится, будто он решил сбежать по карнизу, но зацепился и не смог.
Лоукостер Ryanair в своём Twitter решил похайпиться на громкой теме. В посте авиаперевозчик прорекламировал услуги.
"Хотите быстро сбежать из Брюсселя? У нас есть рейсы, но мы не рекомендуем сиденье у окна", - говорится в сообщении.
Комментаторы оценили шутку, предположив, что рейсы, по всей видимости, должны направляться тут же в Венгрию.
Напомним, что сейчас в Бельгии сейчас действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. В стране не работают бары, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и парки развлечений. С 22:00 до 06:00 действует комендантский час.

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