"Хотим вести диалог": Премьер Финляндии предложил Меркель более тесно сотрудничать с Россией

В беседе с изданием Handelsblatt Антти Ринне рассказал о стремлении Финляндии вести диалог с Россией, при этом подчеркнув, что страна вынуждена придерживаться "общей линии поведения" в отношении Москвы.

"В то же время мы хотим вести диалог с Россией и, например, сотрудничать по вопросам экологии", - подчеркнул Ринне, добавив, что предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель более тесно сотрудничать с государствами Балтийского моря.

Он выразил надежду, что это поможет установить доверие между Россией и странами Евросоюза и нормализовать в конечном итоге отношения сторон, отмечает "Парламентская газета".