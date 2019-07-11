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"Хотим вести диалог": Премьер Финляндии предложил Меркель более тесно сотрудничать с Россией

11 июля 2019, 17:24  •  53 • Политика
Глава правительства Финляндии Антти Ринне рассказал журналистам, что хотел бы вести диалог с Россией и развивать сотрудничество, в том числе в области экологии. Ринне даже высказал эту идею канцлеру Германии Ангеле Меркель, однако о ее реакции умолчал.
В беседе с изданием Handelsblatt Антти Ринне рассказал о стремлении Финляндии вести диалог с Россией, при этом подчеркнув, что страна вынуждена придерживаться "общей линии поведения" в отношении Москвы.
"В то же время мы хотим вести диалог с Россией и, например, сотрудничать по вопросам экологии", - подчеркнул Ринне, добавив, что предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель более тесно сотрудничать с государствами Балтийского моря.
Он выразил надежду, что это поможет установить доверие между Россией и странами Евросоюза и нормализовать в конечном итоге отношения сторон, отмечает "Парламентская газета".

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