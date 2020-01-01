Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Можно договариваться": Медведев заявил о "компромиссе" с тр...
В Госдуме оценили идею о платном общении на русском языке в Латвии
Владимир Шевченко: Я был рядом с Ельциным до последних дней его жизни. Он ни раз...
Шарий. Мои Итоги года
Главная / В мире

"Хотим устроить полную блокировку": Французские профсоюзы в знак протеста не дают работать НПЗ Франции

01 января 2020, 04:09  •  100 • В мире
В знак протеста против пенсионной реформы самый крупный из французских профсоюзов - Всеобщая конфедерация труда - обратился к бастующим с призывом заблокировать все нефтеперерабатывающие предприятия во Франции. "Мы хотим устроить полную блокировку", - заявил представитель синдиката в составе компании Total Тьерри Дефресн.
В эфире радиостанции France info он сказал, что цель акции не позволить заводам вывезти со своей территории ни одного продукта в период с 7 по 10 января, пишет ТАСС.
В общей сложности во Франции, на её материковой территории, находятся 8 НПЗ. Забастовщики уже заблокировали работу некоторых из них, причём продолжается эта блокировка на протяжении нескольких недель. Из-за действий забастовщиков, как ожидают во Всеобщей конфедерации труда, объём переработки нефти должен снизиться на 20%.
Уже сейчас в департаменте Буш-дю-Рон из-за действий протестующих на АЗС почти исчерпаны запасы топлива, вообще не работают почти 130 заправок. В Марселе, как сообщается, ситуация самая тяжёлая.
Тем не менее, как заявляют в минтрансе Франции, поводов для беспокойства нет. Определённые трудности, считают в ведомстве, испытывают только 2 из 200 хранилищ, а с необходимым объёмом поставок справляются 6 НПЗ.
В то же время, по данным Французского союза нефтяной промышленности, запасов топлива, которые имеются на 11 тысячах французских заправок, хватит только на два-три дня.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
31 декабря 2019, 21:39
Без чёткого плана? Политолог прокомментировал авиаудары США в Сирии и Ираке
31 декабря 2019, 14:54
«Плохо успевала по истории в школе»: МИД РФ ответил послу США в Польше на слова о виновниках Второй мировой
31 декабря 2019, 08:24
Контроль над медиапространством: США профинансируют СМИ в Сирии для противодействия России
01 января 2020, 00:54
"Проверит проведение реформ и подтвердит поддержку Украины": Помпео едет с визитом в Киев
01 января 2020, 04:09
"Хотим устроить полную блокировку": Французские профсоюзы в знак протеста не дают работать НПЗ Франции
01 января 2020, 00:54
Новый год на Маврикии под угрозой: Острову угрожают 16-метровые цунами
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-летие Победы в Москву
25 декабря 2019, 12:54
"Они там себя чувствуют королями": Депутат о том, что могло случиться с "замученными до смерти" операми СБУ
31 декабря 2019, 13:40
Ковтуна теперь ПОСАДЯТ! Такие ЗАЯВЛЕНИЯ на российском ТВ даром не проходят!
27 декабря 2019, 23:24
"Наступать Вашингтону на ноги, чтобы было очень больно": Коротченко предложил свой ответ на санкции США
28 декабря 2019, 04:28
Рогули взволновались. Что-то пошло не так
26 декабря 2019, 10:12
Захотели назад в Украину, но поздно
28 декабря 2019, 02:39
"Прощание было трогательным": Западные СМИ назвали фамилии возможных преемников Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.