"Хотим устроить полную блокировку": Французские профсоюзы в знак протеста не дают работать НПЗ Франции

В эфире радиостанции France info он сказал, что цель акции не позволить заводам вывезти со своей территории ни одного продукта в период с 7 по 10 января, пишет ТАСС.

В общей сложности во Франции, на её материковой территории, находятся 8 НПЗ. Забастовщики уже заблокировали работу некоторых из них, причём продолжается эта блокировка на протяжении нескольких недель. Из-за действий забастовщиков, как ожидают во Всеобщей конфедерации труда, объём переработки нефти должен снизиться на 20%.

Уже сейчас в департаменте Буш-дю-Рон из-за действий протестующих на АЗС почти исчерпаны запасы топлива, вообще не работают почти 130 заправок. В Марселе, как сообщается, ситуация самая тяжёлая.

Тем не менее, как заявляют в минтрансе Франции, поводов для беспокойства нет. Определённые трудности, считают в ведомстве, испытывают только 2 из 200 хранилищ, а с необходимым объёмом поставок справляются 6 НПЗ.

В то же время, по данным Французского союза нефтяной промышленности, запасов топлива, которые имеются на 11 тысячах французских заправок, хватит только на два-три дня.