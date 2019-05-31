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"Хоть гири не украли". Зеленский на "президентской" тренировке не смог обойти Порошенко

31 мая 2019, 13:24  •  43 • Политика
Зеленский на "президентской" тренировке не смог обойти Порошенко - даже отчет о тренажерном зале "крутился" вокруг оппонента, бывшего главы Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию собственной тренировки в здании администрации главы страны. Запись появилась на личной странице Зеленского в социальной сети Facebook. Подпись была в духе нового президента Украины.
"На Банковой. Хоть гири не украли", - и три смайлика.
Отметим, вместе с Зеленским тренируется Андрей Богдан. Это глава администрации президента, которого, кстати, называют "человеком Коломойского".
Фото: Facebook/www.facebook.com/zelenskiy95

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