"Хоть гири не украли". Зеленский на "президентской" тренировке не смог обойти Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию собственной тренировки в здании администрации главы страны. Запись появилась на личной странице Зеленского в социальной сети Facebook. Подпись была в духе нового президента Украины.

"На Банковой. Хоть гири не украли", - и три смайлика.

Отметим, вместе с Зеленским тренируется Андрей Богдан. Это глава администрации президента, которого, кстати, называют "человеком Коломойского".

Фото: Facebook/www.facebook.com/zelenskiy95