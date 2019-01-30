|
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
30 января 2019, 04:24 • 75 • В мире
Премьер-министр Японии побеседовал с журналистами местного издания на тему размещения военных баз США на территории южных Курильских островов. "Без согласия правительства это невозможно", - сообщил он. В Сети заявлением министра были очень возмущены и предложили ему срочно "сделать харакири по-быстрому".
Во вторник, 29 января, премьер-министр Японии огорошил всех странным откровением. Синдзо Абэ заявил, что в случае передачи японцам южных Курильских островов на них могут появиться американские военные базы. От ответа на вопрос, обсуждалась ли эта тема с Москвой в ходе переговоров по Курилам, министр уклонился.
Слова Абэ вызвали бурную реакцию в Сети. Оно и понятно: вроде как передавать острова Японии никто и не собирается, а министр уже рассуждает о возможности размещения на них американских военных.
"А он, что, уже считает вопрос возврата решённым?" - возмутился один из комментаторов. "Ну, теперь всем понятно, что Япония должна получить уши мёртвого трепанга, а не острова", - отметил другой. "Ну вот и проговорился ещё один, если есть условия, то значит, и торг идёт нешуточный, и "мирный договор" тут не с какого боку", - заметил третий.
"Вот на этом уже сразу и надо забыть о возврате островов и сделать себе харакири - нарушил клятву, данную на могиле отца", - предложил пользователь под ником AsmysBrodi.
"Верить Японии нельзя, они уже готовы тут же на Курилах разместить свои и базы США, изгнать население и заблокировать проливы", - резюмировал пользователь Barmaly.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2019, 02:24
|
27 января 2019, 12:54
|
24 января 2019, 14:24
|
24 января 2019, 01:24
|
24 января 2019, 14:24
|
24 января 2019, 21:39
|
25 января 2019, 23:39