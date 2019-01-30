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"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири

30 января 2019, 04:24  •  75 • В мире
Премьер-министр Японии побеседовал с журналистами местного издания на тему размещения военных баз США на территории южных Курильских островов. "Без согласия правительства это невозможно", - сообщил он. В Сети заявлением министра были очень возмущены и предложили ему срочно "сделать харакири по-быстрому".
Во вторник, 29 января, премьер-министр Японии огорошил всех странным откровением. Синдзо Абэ заявил, что в случае передачи японцам южных Курильских островов на них могут появиться американские военные базы. От ответа на вопрос, обсуждалась ли эта тема с Москвой в ходе переговоров по Курилам, министр уклонился.
Слова Абэ вызвали бурную реакцию в Сети. Оно и понятно: вроде как передавать острова Японии никто и не собирается, а министр уже рассуждает о возможности размещения на них американских военных.
"А он, что, уже считает вопрос возврата решённым?" - возмутился один из комментаторов. "Ну, теперь всем понятно, что Япония должна получить уши мёртвого трепанга, а не острова", - отметил другой. "Ну вот и проговорился ещё один, если есть условия, то значит, и торг идёт нешуточный, и "мирный договор" тут не с какого боку", - заметил третий.
"Вот на этом уже сразу и надо забыть о возврате островов и сделать себе харакири - нарушил клятву, данную на могиле отца", - предложил пользователь под ником AsmysBrodi.
"Верить Японии нельзя, они уже готовы тут же на Курилах разместить свои и базы США, изгнать население и заблокировать проливы", - резюмировал пользователь Barmaly.
Если мне не изменяет память, он же ещё просил поддержку США в решении вопроса с Курилами. Типа что бы они пообещали не размещать базы на Курилах.
Ну, а что значат обещания США знают все.
Вот и весь смысл этих его поездок, короче, полный бесперспективняк.
— Smirnov_A (@antoXa_11) 23 января 2019 г.
Вот на этом уже сразу и забыть об их возврате и сразу сделать себе харакири - так как нарушил клятву данную на могиле отца
— Александр Ю. (@AsmysBrodi) 29 января 2019 г.
Ну вот и проговорился еще один, если есть условия, то значит и торг идет нешуточный и "мирный договор" тут ни с какого боку...
— Valery Volkov (@VaVo_rus) 29 января 2019 г.
Хотелка до Курил не доросла.
Губешки то пусть закатает
— Peper_ss (@Peper_ss) 29 января 2019 г.
Только после выпадения осадков (ожидаем ливень) в четвертый день недели возможны размышлизмы японских коллег о Курилах в принципе.
— PILOT (@PILOT08168684) 29 января 2019 г.

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