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"Хотели бы вы стать частью Российской Федерации?": Коротченко предложил Зеленскому тему для референдума
24 мая 2019, 18:54 • 41 • Политика
Военный эксперт прокомментировал инициативы нового президента Украины Владимира Зеленского. В частности, стремление нового лидера провести несколько референдумов. Эксперт даже предложил спросить украинцев, не хотят ли они войти в состав РФ.
Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" высказал свое мнение относительно инициатив нового президента Украины Владимира Зеленского.
Коротченко, в частности, отметил стремление свежеиспеченного лидера Незалежной заручиться поддержкой народа. С этой целью Зеленский анонсирует проведение референдумов на различные темы, считает эксперты.
Но, при этом Киев вряд ли откажется от своей жесткой и довольно таки однозначной политики, в том числе по отношению к России. что, впрочем, вряд ли поддерживает большинство украинцев, говорит Коротченко.
"Зеленскому я мог бы пожелать только одно, если у него действительно есть политическое мужество и забота о своих гражданах, – провести референдум с только двумя вопросами. Первое: хотите ли вы наряду с украинским получить гражданство Российской Федерации? И второй вопрос: хотели бы вы стать частью Российской Федерации? Вот это был бы действительно хороший старт", – цитирует Коротченко издание "Дни.ру".
При этом эксперт уверен, что за интеграцию с РФ высказалась бы вся восточная и южная Украина. Запад бы страны выбрал Европу, считает Коротченко.
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