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"Хотели бы видеть его в Магадане": СМИ узнали о дальнейшей судьбе Чубайса

03 декабря 2020, 13:10  •  202 • Политика
СМИ узнали о вероятной судьбе Чубайса после отставки с должности главы "Роснано". По некоторым данным, его могут назначить постпредом России в ООН. Жители страны высказали свою версию: "Хотели бы видеть его в Магадане, на лесоповале".
В российские СМИ просочилась информация о вероятном новом назначении Анатолия Чубайса, чьё место во главе "Роснано" займёт один из топ-менеджеров "Ростеха" Сергей Куликов. Поговаривают, что кандидатуру Анатолия Борисовича рассматривают на одну из должностей в постоянном представительстве России в ООН.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Российский МИД от комментариев воздерживается, как и представители "Роснано". Народ же не слишком доволен возможным будущим идеолога губительных для отечественной экономики реформ. В Сети высказываются другие предложения по судьбе Чубайса:
"Теперь ещё больше он может наносить вред нашей стране через ООН, так как у него будет вся информация по обороноспособности нашей страны. Его надо изолировать и не выпускать из страны", "Все хотели бы видеть его в Магадане, на лесоповале", - пишут пользователи "Яндекс.Новостей".
Ранее громкое увольнение прокомментировал экономист Александр Дудчак.
По мнению эксперта, причиной изгнания Чубайса является полное отсутствие каких-либо результатов деятельности "Роснано" при миллиардах и триллионах рублей, вложенных государством в эту корпорацию. Экономист считает, что правоохранительным органам также следовало бы провести оценку деятельности Чубайса.
"Основная часть вопроса должна быть задана Генпрокуратуре. Ей следует внимательно изучить расходование средств, потраченных на "невиданные технологии", - сказал Александр Дудчак в беседе с Nation News.
Напомним, именно Анатолий Чубайс стал лидером рейтинга "Топ-100 русофобов", проведённого Царьградом. За него было отдано 17% голосов участников опроса.

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