Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии ...
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло...
Главная / Политика

"Хотели бы убить, убили бы": Познер указал Навальному на неувязочку

02 октября 2020, 23:15  •  27 • Политика
Известный российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал недавние наезды Навального на омских врачей, которые спасли ему жизнь. Он указал "политическому оппортунисту" на неувязочку: "Хотели бы убить, убили бы".
Телеведущий не понимает сути претензий блогера к медикам. По его словам, если бы кто-то хотел убить оппозиционера, это сделали бы ещё в омской больнице. И основателя ФБК точно бы не выпускали из России.
Странно, правда, что он делает такие заявления. Ведь если бы хотели его убить, то легко было бы сделать это в больнице, легко было бы не выпустить его в Германию, это же очевидно, - отметил Познер.
Журналист полагает, что Навальный пытается выжать максимум из той ситуации, в которой он оказался, и его заявления, вероятнее всего, ориентированы в первую очередь на западную аудиторию.
Напомним, что после своего выздоровления Навальный успел пообщаться с журналистами немецкого журнала Der Spiegel. В интервью изданию блогер заявил, что за отравлением якобы стоит лично президент России Владимир Путин, а главврач омской больницы - "хуже тайных агентов, которые убивают людей". Примечательно, что даже западные специалисты признают профессионализм омских медиков. По словам итальянского профессора Игора Пеличчари, если бы российские врачи не действовали столь оперативно и грамотно, Навальный был бы уже мёртв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
02 октября 2020, 02:10
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Навального в ООН
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
02 октября 2020, 00:20
Свыше тысячи убитых и почти 200 танков. Армения раскрыла потери Азербайджана в Карабахе
02 октября 2020, 02:10
Глава канцелярии президента скончался. Путин направил телеграмму его сыновьям
02 октября 2020, 00:20
Париж уже через четыре дня может стать "зоной максимальной опасности"
02 октября 2020, 15:55
"Послушай, ты. В первый бы день умер!": Экс-кремлёвский врач вывалил на Навального неприятную правду
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2020, 23:20
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
27 сентября 2020, 21:20
Европа взбунтовалась на фоне "приговора Зеленскому". Но резкие слова пришлось взять обратно
26 сентября 2020, 04:05
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального на тормозах - Лурье
26 сентября 2020, 20:35
"Ну всё, старуха, сворачивай трубу": Европа придумала, как наказать Россию за Навального
27 сентября 2020, 01:10
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения" Путину развеселили болгар
26 сентября 2020, 00:25
Даже до ядерного удара: чем обернется гражданская война в США для России - эксперт
28 сентября 2020, 12:55
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "отравленному" Навальному
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.