"Хотели бы убить, убили бы": Познер указал Навальному на неувязочку

Телеведущий не понимает сути претензий блогера к медикам. По его словам, если бы кто-то хотел убить оппозиционера, это сделали бы ещё в омской больнице. И основателя ФБК точно бы не выпускали из России.

Странно, правда, что он делает такие заявления. Ведь если бы хотели его убить, то легко было бы сделать это в больнице, легко было бы не выпустить его в Германию, это же очевидно, - отметил Познер.

Журналист полагает, что Навальный пытается выжать максимум из той ситуации, в которой он оказался, и его заявления, вероятнее всего, ориентированы в первую очередь на западную аудиторию.

Напомним, что после своего выздоровления Навальный успел пообщаться с журналистами немецкого журнала Der Spiegel. В интервью изданию блогер заявил, что за отравлением якобы стоит лично президент России Владимир Путин, а главврач омской больницы - "хуже тайных агентов, которые убивают людей". Примечательно, что даже западные специалисты признают профессионализм омских медиков. По словам итальянского профессора Игора Пеличчари, если бы российские врачи не действовали столь оперативно и грамотно, Навальный был бы уже мёртв.