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"Хотели бы убить, убили бы": Познер указал Навальному на неувязочку
02 октября 2020, 23:15 • 27 • Политика
Известный российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал недавние наезды Навального на омских врачей, которые спасли ему жизнь. Он указал "политическому оппортунисту" на неувязочку: "Хотели бы убить, убили бы".
Телеведущий не понимает сути претензий блогера к медикам. По его словам, если бы кто-то хотел убить оппозиционера, это сделали бы ещё в омской больнице. И основателя ФБК точно бы не выпускали из России.
Журналист полагает, что Навальный пытается выжать максимум из той ситуации, в которой он оказался, и его заявления, вероятнее всего, ориентированы в первую очередь на западную аудиторию.
Напомним, что после своего выздоровления Навальный успел пообщаться с журналистами немецкого журнала Der Spiegel. В интервью изданию блогер заявил, что за отравлением якобы стоит лично президент России Владимир Путин, а главврач омской больницы - "хуже тайных агентов, которые убивают людей". Примечательно, что даже западные специалисты признают профессионализм омских медиков. По словам итальянского профессора Игора Пеличчари, если бы российские врачи не действовали столь оперативно и грамотно, Навальный был бы уже мёртв.
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