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"Хотели бы напомнить географу": Небензя отчитал США за карту с "израильскими" Голанами

30 января 2020, 16:54  •  63 • Политика
Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя "сделку века", предложенную Вашингтоном по урегулированию палестино-израильского конфликта, отчитал США за карту с "израильскими" Голанскими высотами. "Хотели бы напомнить составлявшему эту карту географу, что мы и резолюция Совета Безопасности 497 не признаёт суверенитет Израиля над Голанами", - подчеркнул российский дипломат.
Представленная ранее Вашингтоном "сделка века" - план Соединённых Штатов по урегулированию палестино-израильского конфликта, вызвала критику со стороны российских дипломатов.
Постпред России при ООН Василий Небензя отчитал США за карту с "израильскими" Голанскими высотами, которая была также указана в американском плане. Дипломат отметил, что наша сторона не могла не заметить тот момент, что Голанские высоты в документе отнесены к Израилю.
"Хотели бы напомнить составлявшему эту карту географу, что мы и резолюция Совета Безопасности 497 не признаёт суверенитет Израиля над Голанами", - подчеркнул Василий Небензя.
Он также напомнил, что Голаны - территория Сирии.
"Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией", - цитирует "РИА Новости" слова дипломата.
В эфире программы "Время покажет" на Первом канале заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев высказал своё мнение относительно предложенной президентом США Дональдом Трампом сделки для Израиля и Палестины.
По словам замглавы ВРНС, он далёк от того, чтобы назвать этот вариант внутриамериканским - Ближний Восток, по словам Малофеева, очень интересует Трампа, хоть последний и пытается скрывать это.
"Он был приведён к власти во многом благодаря израильскому лобби, мы об этом часто говорили. Биньямин Нетаньяху был первым, кто посетил его в Белом доме. И это была первая страна, куда поехал президент Трамп. Не надо забывать, что мы говорим о священном для всего мира городе", - сказал Малофеев.
Он напомнил, что Восточная война, или, как её ещё называют, Крымская, 150 лет назад началась из-за Храма Гроба Господня, из-за его ключей, которые забрали у православного Патриарха и "отдали не тому".
"Государь Николай I в связи с этим объявил о готовности к войне России, для того чтобы защитить эти права. Настолько Иерусалим важен. Он важен для нас, христиан, он важен для иудеев, он важен для мусульман. Старый Иерусалим разделён на четыре квартала - мусульманский, иудейский, христианский и армянский. Вот насколько это сгусток для всего мира веры и самых сакральных смыслов. Поэтому это непростой вопрос. За 50 миллиардов предлагают купить Иерусалим для одной из четырёх интересующихся сторон. Ни мы, христиане, ни мусульмане на это никогда не согласимся", - подчеркнул Малофеев.
Ранее президент США предложил "сделку века" по разрешению палестино-израильского конфликта. Согласно обнародованной Трампом карте Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию, а палестинский Западный берег будет отделён от Иордании полосой израильской территории. Однако в Вашингтоне полагают, что только таким образом можно будет разрешить конфликт между Палестиной и Израилем.
Реализация "сделки века" должна удвоить площадь Палестины и создать в стране около 1 млн рабочих мест. США, предлагает Вашингтон, также готовы работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.

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