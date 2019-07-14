|
"Хотел в его команду министром обороны": Дарт Вейдер спугнул Зеленского с пробежки по Трассе здоровья
14 июля 2019, 07:09 • 150 • Политика
Эпатажный украинский Дарт Вейдер спугнул украинского президента, предложив составить тому компанию в пробежке по Трассе здоровья. Неявка лидера Незалежной расстроила "темного", который, оказалось, хотел предложить свою кандидатуру для команды Зеленского на пост министра обороны.
Как сообщает РИА Фан, украинский президент планировал пробежаться по Трассе здоровья в Одессе в субботу. Однако он так и не явился – это связывают с тем, что местный Дарт Вейдер решил составить Зеленскому компанию на пробежке. К слову, Вейдер явился на место предполагаемой встречи в компании штурмовиков и Чубакки.
Но все напрасно – эпатажный политик и его свита прождали около часа, а Зеленский не приехал. Это огорчило Вейдера. Он рассказал местным СМИ, что собирался попроситься в команду президента.
Он желал занять пост министра обороны. "Первым делом я проведу парад ко Дню Независимости всего за 10 тысяч гривен — это с учетом всех откатов", — похвастался Дарт Вейдер.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
150
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июля 2019, 11:24
|
13 июля 2019, 11:39
|
13 июля 2019, 01:54
|
10 июля 2019, 05:39
|
12 июля 2019, 03:09
|
11 июля 2019, 01:09
|
09 июля 2019, 06:54