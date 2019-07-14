"Хотел в его команду министром обороны": Дарт Вейдер спугнул Зеленского с пробежки по Трассе здоровья

Как сообщает РИА Фан, украинский президент планировал пробежаться по Трассе здоровья в Одессе в субботу. Однако он так и не явился – это связывают с тем, что местный Дарт Вейдер решил составить Зеленскому компанию на пробежке. К слову, Вейдер явился на место предполагаемой встречи в компании штурмовиков и Чубакки.

Но все напрасно – эпатажный политик и его свита прождали около часа, а Зеленский не приехал. Это огорчило Вейдера. Он рассказал местным СМИ, что собирался попроситься в команду президента.

Он желал занять пост министра обороны. "Первым делом я проведу парад ко Дню Независимости всего за 10 тысяч гривен — это с учетом всех откатов", — похвастался Дарт Вейдер.