Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
Главная / Политика

"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга

29 января 2021, 00:00  •  82 • Политика
Студенту из Чечни, спровоцировавшему настоящее побоище со стражами правопорядка в Москве, пообещали печальную жизнь после митинга. Напомним, его задержали в Псковской области. Сергей Колясников не исключил, что молодой человек намеревался бежать за границу: "Хотел уйти в Прибалтику".
Общественный деятель, блогер Сергей Колясников прокомментировал задержание студента из Чечни, который 23 января спровоцировал настоящее побоище со стражами правопорядка на митинге в Москве.
Собеседник "Первого русского" выразил уверенность, что, несмотря на то что история этого молодого человека привлекла большое внимание СМИ и общественности, его всё равно ждёт та же участь, что и других участников незаконных акций, прибегавших к насилию в отношении силовиков.
На мой взгляд, он будет передан под суд, как и все остальные. Парня поймали в Псковской области. Судя по всему, он хотел уйти в Прибалтику. Напомню, что с самого начала анонсировалось - для всех, кто перешёл грань в ходе протестов, всё будет печально и одинаково. И неважно, какая национальность. Отвечать за содеянное будут все равносильно, - подчеркнул общественный деятель.
Он обратил внимание, что среди митингующих практически не было идейных людей, которые бы не скрывали своих убеждений и не пытались бы всячески отмазаться, будучи пойманными за руку при правонарушении.
Все пытаются спрятаться. Когда их ловят - начинают юлить, отказываться от своих слов, говорят, мол, бес попутал, случайно вышло, мы не виноваты и так далее. То есть в этом протесте вообще нет идеи, никакой, абсолютно. Ни оснований, ни мысли, ни принципов - ничего. Как нашкодившие котята, разбежались - и всё. Так я это вижу, - подытожил Колясников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
28 января 2021, 18:30
Украинец внезапно смолк, пытаясь оскорбить русских в ПАСЕ: "Знаете, господа Слуцкий и Толстой"
28 января 2021, 07:30
Три факта про "гульфик фюрера": Гаспарян раскрыл Западу глаза на Навального
28 января 2021, 20:20
Тайна "дворца Путина" раскрыта: "Это настоящая сенсация"
28 января 2021, 18:30
Норкин одной фразой остановил пламенную речь американца: "Если вы откажетесь..."
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 05:40
«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравле...
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поез...
28 января 2021, 02:55
Космос убивает. Главная катастрофа NASA и её последствия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2021, 11:50
Столицы "осаждают" перед митингами военные? В Москву и Петербург движутся колонны
24 января 2021, 09:05
Укол правды
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поезд любимого дедушку..."
23 января 2021, 01:55
На Украине придумали, как лишить граждан последнего
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.