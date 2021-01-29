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"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга
29 января 2021, 00:00 • 82 • Политика
Студенту из Чечни, спровоцировавшему настоящее побоище со стражами правопорядка в Москве, пообещали печальную жизнь после митинга. Напомним, его задержали в Псковской области. Сергей Колясников не исключил, что молодой человек намеревался бежать за границу: "Хотел уйти в Прибалтику".
Общественный деятель, блогер Сергей Колясников прокомментировал задержание студента из Чечни, который 23 января спровоцировал настоящее побоище со стражами правопорядка на митинге в Москве.
Собеседник "Первого русского" выразил уверенность, что, несмотря на то что история этого молодого человека привлекла большое внимание СМИ и общественности, его всё равно ждёт та же участь, что и других участников незаконных акций, прибегавших к насилию в отношении силовиков.
Он обратил внимание, что среди митингующих практически не было идейных людей, которые бы не скрывали своих убеждений и не пытались бы всячески отмазаться, будучи пойманными за руку при правонарушении.
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