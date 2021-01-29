"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга

Общественный деятель, блогер Сергей Колясников прокомментировал задержание студента из Чечни, который 23 января спровоцировал настоящее побоище со стражами правопорядка на митинге в Москве.

Собеседник "Первого русского" выразил уверенность, что, несмотря на то что история этого молодого человека привлекла большое внимание СМИ и общественности, его всё равно ждёт та же участь, что и других участников незаконных акций, прибегавших к насилию в отношении силовиков.

На мой взгляд, он будет передан под суд, как и все остальные. Парня поймали в Псковской области. Судя по всему, он хотел уйти в Прибалтику. Напомню, что с самого начала анонсировалось - для всех, кто перешёл грань в ходе протестов, всё будет печально и одинаково. И неважно, какая национальность. Отвечать за содеянное будут все равносильно, - подчеркнул общественный деятель.

Он обратил внимание, что среди митингующих практически не было идейных людей, которые бы не скрывали своих убеждений и не пытались бы всячески отмазаться, будучи пойманными за руку при правонарушении.