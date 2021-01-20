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"Хотел срубить бабла по-лёгкому, но…": Пригожин рассказал о вербовке Навального

20 января 2021, 01:30  •  95 • Политика
Бизнесмен Пригожин прокомментировал арест Навального после возвращения в Россию. "Навальный изначально был политиком, который хотел срубить бабла по-лёгкому, и в какой-то момент его приметили западные спецслужбы", - рассказал он о вербовке оппозиционера.
Блогер-оппозиционер Алексей Навальный был задержан в аэропорту после прилёта из Германии в Россию. Возвращение "берлинского пациента" прокомментировал бизнесмен-ресторатор Евгений Пригожин, которого "борец с режимом" записал в свои личные враги.
По мнению предпринимателя, когда Навальный только начинал карьеру политика, то рассчитывал просто "срубить бабла по-лёгкому". Однако его заметили иностранные спецслужбы и решили использовать в своих целях. Они "раскрутили" Навального, вложив в его проект немалую сумму денег.
Дали ему простую технологию: делай красивую картинку, правильно маши руками, искажай факты, а главное - выпучивай глаза, как будто постоянно в туалет хочешь. И люди поверят в то, что ты гениальный сыщик,
- цитирует Nation News слова Пригожина.
В качестве доказательства бизнесмен призвал внимательно приглядеться к псевдорасследованиям оппозиционера. В основном они касаются обычных коммерсантов, которых "за уши" притягивают к руководству страны.
По мнению Пригожина, Навальный на самом деле никакой не политик, а обыкновенный аферист. Поэтому ему место в камере с такими же уголовниками, как и он сам, подчеркнул бизнесмен.
Он добавил, что Навальный фактически был вынужден вернуться в Россию. Потому что в Германии он оказался никому не нужен, а американцы отказались продолжать его дальше спонсировать.
В Советском Союзе была хорошая традиция - лишать гражданства и отправлять с голой жопой по миру. Пусть Навальный проживёт остаток жизни кассиром в пражском супермаркете, но не забудет, что часть зарплаты надо отдавать по искам за долги,
- подытожил Евгений Пригожин.

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