"Хотел спросить, а он не ответил": Порошенко пожаловался, что не дозвонился Путину

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на его телефонный звонок после провокации Киева в Керченском проливе. Порошенко заявил, что "хотел спросить, а он не ответил".

Украинский президент настаивает, мол, пытался дозвониться — не получилось.

" Последний раз попытка поговорить с ним была прямо в день агрессии против моих лодок. Я позвонил ему спросить "что происходит?" и он не ответил", - цитирует Порошенко Fox News.

Тогда, предположил глава Незалежной, Владимиру Путину якобы "было нечего сказать".

Примечательно, что ранее российская сторона объяснила ситуацию. В частности, глава российского государства дал чётко понять, что не хочет участвовать в "нехитрых комбинациях" Порошенко, который пытается искусственно создать кризисные ситуации, а ответственность возложить на Москву.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года незаконно вторглись во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.