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"Хотел бы хотя бы попробовать": Шведский ученый призвал есть умерших людей

10 сентября 2019, 09:24  •  229 • В мире
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу. Он отметил, что если есть умерших людей, то тем самым можно якобы спасти… человечество. "Хотел бы хотя бы попробовать", - признается он.
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти. Как передает New York Post, ученый выступил с таким предложением на научном симпозиуме Gastro в Стокгольме.
Содерлунд во всеуслышание заявил, что если есть мясо человека, полученное из трупов, то можно было бы "спасти человечество".
Свои абсурдные мысли он подкрепил таким высказыванием, что, мол, еще немного времени пройдет, и консервативные табу изменятся. Неизвестно, нашло ли его предложение отклик в сердцах присутствующих. Но вспоминая, с какой охотой в европейских странах подхватывают самые абсурдные и невероятные идеи, становится на по себе.
Сначала там отказались от "пап" и "мам", заменив их "родителем № 1" и "родителем № 2", затем отказались от гендеров и ввели в школе уроки "сексуального воспитания" для детей. А потом расчленили жирафа. В этом свете призыв есть трупы выглядит жутковато.
Особенно если учесть, что тема, на которую говорил Содерлунд, придумал не он сам - она была заявлена на мероприятии и звучала так: "Является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем?"
Сам он, кстати, отметил, что несмотря на все минусы данной идеи, он все же открыт для нее.
"Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным, - сказал ученый журналистам. - Я был бы готов хотя бы попробовать это".

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