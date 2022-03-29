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"Хоть узнают, где области и моря": Захарова язвительно отреагировала на обучение Лиз Трасс

29 марта 2022, 04:15  •  122 • Политика
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сумела оконфузиться так, что это помнят до сих пор. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о запланированном обучении министра Соединённого Королевства и не удержалась от язвительных замечаний. "Хоть узнают, где области и моря", - написала дипломат.
В феврале Лиз Трасс во время визита в Москву заявила, что её страна никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Она говорила и о том, как Украина пережила много военных вторжений - "от монголов до татар", очевидно, путая историю Незалежной с историей России.
В своём Telegram-канале Мария Захарова напомнила об этих конфузах британского министра и рассказала, что в Форин-офисе решили устроить работу над ошибками.
"И теперь подтягивать её (Лиз Трасс. - Ред.) по русскому будет всё ведомство", - сообщила дипломат, сославшись на публикации газет Daily Telegraph и The Guardian.
В статье объясняется, что новые обстоятельства, связанные с Россией, означают "тектонический сдвиг, требующий смены контекста" всей дипломатической службы. Во всяком случае, такую формулировку в письме использовал постоянный заместитель министра иностранных дел по делам содружества и развитию Филипп Бартон.
Для достижения этой цели экс-посол Великобритании в России Тим Бэрроу повышен в должности. Томас Дрю раньше отвечал за взаимодействие с разведывательными и оборонными службами, а теперь будет ещё и координировать работы по России.
"Кроме того, официально объявлено о "расширении команды" с целью выработки "ответа на российское вторжение на Украину". Хоть узнают, где Ростовская и Воронежская области, где Чёрное и Балтийское моря и что же это было за "нашествие монгол и татар на Украину", - язвительно заметила Захарова.
Она указала на две позиции по этому поводу. Из-за такого "обучения" британские дипломаты вынуждены будут отвлечься от других вопросов. Например, продвижения гендерной повестки, когда речь идёт о контроле над вооружениями.
С другой же стороны, запланированное начинание позволит британским властям изучить и географию России, и её историю, и даже душу. И этот факт только приветствуется, подчеркнула дипломат.

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