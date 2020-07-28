"Хоть одна страна хочет быть похожей на Россию?" Западный историк "отобрал" у РФ звание сверхдержавы

На интернет-портале Quora.com вот уже несколько лет не утихают дискуссии вокруг вопроса "Является ли Россия потенциальной сверхдержавой?" Британский историк Лейф Джеррам уверен: "Нет". Он поясняет: "Одной из отличительных черт сверхдержав всегда было то, что другие страны хотели им подражать. А какая страна в мире хочет быть похожей на Россию?"

Далее сотрудник Университета Манчестера со знанием дела рассуждает о том, что в XVIII и XIX веке мировым лидером была Британия. Якобы эта страна стала очень богатой и могущественной, превратившись в мировой центр новых технологий, науки, искусства и литературы. Кроме того, именно в Великобритании, как нигде, развивались "гражданские свободы".

В ХХ веке править бал стали США, уверен британец: правда, с гражданскими свободами у них было похуже, но зато "для них были характерны технологические инновации и культурное производство". Был примером для остального мира и Советский Союз, превратившийся из отсталой голодной сельскохозяйственной страны в великую и мощную державу.

Что же касается современной России, то ни политическая, ни экономическая система РФ не является образцом для подражания, замечает автор. При этом он не может не признать, что у Москвы есть сила, но говорит, что "быть сверхдержавой - это не просто быть сильным".

Русские читатели высмеяли точку зрения "эксперта", посоветовав тому получше изучить свой предмет. Они напомнили, что в XVIII веке Британия была "заштатной пуританской страной", а подражали все Франции. Что касается США, то они просто навязали Франции и ФРГ, а потом и остальным участникам НАТО доллар как резервную валюту, что привело к быстрому обогащению. С 1980-х годов американцы просто "скупают мозги" по всему миру и не способны делать что-либо самостоятельно.

Ну а мнение о том, что никто не хочет на нас походить, отчасти верно - у России, пояснили мистеру Джерраму, собственный уникальный путь: "Мы такие единственные во всём мире". Может быть, этот путь подходит только нам, но это никаким образом не отнимает у нас звания одной из великих держав мира.