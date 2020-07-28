Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным проте...
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением...
Главная / Политика

"Хоть одна страна хочет быть похожей на Россию?" Западный историк "отобрал" у РФ звание сверхдержавы

28 июля 2020, 13:05  •  61 • Политика
Россия - одно из самых могущественных и значимых государств в мире, это неоспоримый факт. Но кое-кто на Западе с этим не согласен. Британский историк Лейф Джеррам считает, что Россия ни у кого не вызывает желания подражать, а потому не может считаться сверхдержавой.
На интернет-портале Quora.com вот уже несколько лет не утихают дискуссии вокруг вопроса "Является ли Россия потенциальной сверхдержавой?" Британский историк Лейф Джеррам уверен: "Нет". Он поясняет: "Одной из отличительных черт сверхдержав всегда было то, что другие страны хотели им подражать. А какая страна в мире хочет быть похожей на Россию?"
Далее сотрудник Университета Манчестера со знанием дела рассуждает о том, что в XVIII и XIX веке мировым лидером была Британия. Якобы эта страна стала очень богатой и могущественной, превратившись в мировой центр новых технологий, науки, искусства и литературы. Кроме того, именно в Великобритании, как нигде, развивались "гражданские свободы".
В ХХ веке править бал стали США, уверен британец: правда, с гражданскими свободами у них было похуже, но зато "для них были характерны технологические инновации и культурное производство". Был примером для остального мира и Советский Союз, превратившийся из отсталой голодной сельскохозяйственной страны в великую и мощную державу.
Что же касается современной России, то ни политическая, ни экономическая система РФ не является образцом для подражания, замечает автор. При этом он не может не признать, что у Москвы есть сила, но говорит, что "быть сверхдержавой - это не просто быть сильным".
Русские читатели высмеяли точку зрения "эксперта", посоветовав тому получше изучить свой предмет. Они напомнили, что в XVIII веке Британия была "заштатной пуританской страной", а подражали все Франции. Что касается США, то они просто навязали Франции и ФРГ, а потом и остальным участникам НАТО доллар как резервную валюту, что привело к быстрому обогащению. С 1980-х годов американцы просто "скупают мозги" по всему миру и не способны делать что-либо самостоятельно.
Ну а мнение о том, что никто не хочет на нас походить, отчасти верно - у России, пояснили мистеру Джерраму, собственный уникальный путь: "Мы такие единственные во всём мире". Может быть, этот путь подходит только нам, но это никаким образом не отнимает у нас звания одной из великих держав мира.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
28 июля 2020, 00:05
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Дегтярёва
28 июля 2020, 04:05
Первый день перемирия в Донбассе вывел радикалов из себя: "Зеленский, чёрт, собирай чемоданы"
28 июля 2020, 02:05
"Убийца" Крымского моста оказался подделкой снова: Эксперт разоблачил видео испытаний "Нептуна"
28 июля 2020, 07:05
"Это провокация, демонстрирующая презрение к России": От посольства США потребовали извиниться
28 июля 2020, 04:05
"Хабаровск - це Украина": Свидомые уже обсуждают строительство моста в город
28 июля 2020, 00:05
"Не нужна никому эта "Восьмёрка": Медведев жёстко ответил Маасу, припомнившему Крым
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 июля 2020, 00:05
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Дегтяр...
28 июля 2020, 04:05
Первый день перемирия в Донбассе вывел радикалов из себя: "Зеленский, чёрт, соби...
28 июля 2020, 02:05
"Убийца" Крымского моста оказался подделкой снова: Эксперт разоблачил видео...
28 июля 2020, 07:05
"Это провокация, демонстрирующая презрение к России": От посольства США пот...
28 июля 2020, 04:05
"Хабаровск - це Украина": Свидомые уже обсуждают строительство моста в горо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2020, 04:05
Два секрета в одной могиле. Что с собой забрал Лермонтов?
25 июля 2020, 00:05
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботировать работу учёных
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.