"Хоть народ вывози": Захарова высмеяла заявление Псаки по Афганистану

Дипломат Мария Захарова отреагировала на обещание Белого дома вывезти своих союзников из Афганистана.

В Белом доме рассказали о намерении эвакуировать сотрудничавших с военными США граждан Афганистана.

Я могу подтвердить, что рейсы из Афганистана для подавших заявление на специальную иммиграционную визу начнутся в последнюю неделю июля и продолжатся,

- заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, США эвакуируют всех подходящих под критерии помощников из числа афганцев до окончания вывода войск из страны. Процесс вывода войск из Афганистана почти полностью завершён, утверждают в Центральном командовании Вооружённых сил США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления Белого дома: