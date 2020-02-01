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"Хоть 25 тысяч, если сделаете нормальные дороги": Никас Сафронов об увеличении штрафов за нарушения ПДД

01 февраля 2020, 07:54  •  74 • Политика
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД. "Можно поставить пять тысяч долларов, 25 тысяч долларов. Если всё будет идеально ровно, как в Швейцарии", - прокомментировал инициативу художник Никас Сафронов.
Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Инициативу прокомментировал заслуженный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.
Речь идёт о введении системы наказаний для злостных нарушителей. Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час повышается с 500 до 3 000 рублей, превышение скорости на 40-60 будет караться штрафом в размере 4 000 рублей.
Никас Сафронов как водитель отмечает, что ужесточил бы штрафы ещё сильнее. Но для этого нужно, чтобы была инфраструктура, которая бы дала возможность людям спокойно ездить. Чтобы были стоянки, чтобы были подземные гаражи. Чтобы можно было ехать по дороге ровно, не ломать машину, отмечает художник.
Можно поставить пять тысяч долларов, 25 тысяч долларов. Если всё будет идеально ровно, как в Швейцарии, в Англии, или, скажем, где-нибудь в Италии, Германии, тогда пожалуйста, - сказал Никас Сафронов в интервью Царьграду.
А без нормальных дорог повышение штрафа - что мёртвому припарка, считает художник. Кроме того, это ещё и лишний раз злит тех водителей, которые и так, бедные, мучаются, где отремонтировать, как наладить, где устроить машину в сервис.
Сделайте так, чтобы было хорошо, и тогда все будут чувствовать себя достаточно внутренне комфортно. Если он нарушил и чувствует это, он заплатил - и принимает это достойно, как говорится, ответственно. А так, он начинает жаловаться, мучиться, - подчеркнул Никас Сафронов.

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