Накануне ВСУ похвалились тем, что якобы взяли под контроль территорию так называемой серой зоны безопасности в Донбассе. Военный корреспондент Дмитрий Стешин в ответ на все восторженные публикации в украинской прессе отметил, мол, "хорошо жить без мозга".

Напомним, Украина похвалилась, что сейчас контролирует две трети территории "от состояния мая 2014 года".

Отметим, что "серая зона" безопасности разделяет силы Донецкой и Луганской народных республик, а также ВСУ. Что касается границ, то они были установлены Минскими соглашениями. Поэтому введение войск той или иной стороны в находящиеся в ней населенные пункты является нарушением международных договоренностей.

"Хорошо жить без мозга - каждый день праздник!" - написал военный корреспондент Дмитрий Стешин. И добавил к своему посту ссылку на украинское издание, в котором советник украинского президента Петра Порошенко хвалится в заметке: "От состояния мая 2014 года территория Донбасса уже освобождена на две трети".