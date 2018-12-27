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"Хорошо жить без мозга": Военкор - о "захвате" Украиной "серой зоны" в Донбассе
27 декабря 2018, 16:54 • 171 • Политика
Накануне ВСУ похвалились тем, что якобы взяли под контроль территорию так называемой серой зоны безопасности в Донбассе. Военный корреспондент Дмитрий Стешин в ответ на все восторженные публикации в украинской прессе отметил, мол, "хорошо жить без мозга".
Напомним, Украина похвалилась, что сейчас контролирует две трети территории "от состояния мая 2014 года".
Отметим, что "серая зона" безопасности разделяет силы Донецкой и Луганской народных республик, а также ВСУ. Что касается границ, то они были установлены Минскими соглашениями. Поэтому введение войск той или иной стороны в находящиеся в ней населенные пункты является нарушением международных договоренностей.
"Хорошо жить без мозга - каждый день праздник!" - написал военный корреспондент Дмитрий Стешин. И добавил к своему посту ссылку на украинское издание, в котором советник украинского президента Петра Порошенко хвалится в заметке: "От состояния мая 2014 года территория Донбасса уже освобождена на две трети".
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