"Хорошо, что России не всё равно": Народ в Болгарии утёр нос Европе, кивая на Путина

Болгарские читатели восхищены тем, что России не закрыла глаза на смену статуса собора святой Софии. Как сообщалось ранее, Айя-София в Стамбуле вместо музея станет мечетью.

Эту чувствительную тему в своём разговоре подняли президенты Турции и России. Телефонный разговор состоялся по инициативе Реджепа Эрдогана. Владимир Путин обратил внимание своего турецкого коллеги на значительный общественный резонанс в России, вызванный изменением статуса храма. Президент Турции дал соответствующие объяснения, напоминает "ИноСМИ".

Болгарских читателей воодушевило то, что Путин, в отличие от европейских политиков, поднимает на обсуждение такой вопрос.

"Хорошо, что России не всё равно - европейцы ничего не могут и не хотят делать, кроме как кричать, как они возмущены", "Путин хотя бы как-то выступил по вопросу. Остальные "лидеры" - ничего, ноль! Только папа выразил сожаление, и всего-то", - отмечают комментаторы в соцсетях.

Пользователь под ником дедо Ви и вовсе поблагодарил российского лидера за то, что он осадил Эрдогана.

"Спасибо, не каждый может заставить его присесть", - пишет он.

Пешо убежден, что Турция, несмотря на нынешние заигрывания с религией, всё равно проиграет. "Неверный ход", - отмечает комментатор.

"Согласно этой новости, Эрдоган услышал, что изменение статуса собора святой Софии очень возмутило общественность в России, поэтому он, забеспокоившись, позвонил Путину и заверил его, что христианские символы будут сохранены. Видимо, российское общественное мнение очень важно для Эрдогана и его власти. Эх, Балкан, родной Балкан!" - сетует в обсуждениях болгарский читатель (#3377).

"Малък Нежен Демократ" и вовсе категоричен в своих оценках, особенно жёстко он высказывается о позиции Европы.

"Все жалобы нужно направить "западным" демократам, остановившим Россию, которая чуть было не уничтожила тюрков в XIX веке. А Англия и Франция решили, что они вторглись в Крым и остановили русских. Теперь эти кривоголовые орки вместо того, чтобы говорить по-русски и ездить на тонированных "ладах", звенят западным оружием и рычат на тех, кто его создал!" - гневно заметил он.