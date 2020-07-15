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"Хорошо, что России не всё равно": Народ в Болгарии утёр нос Европе, кивая на Путина

15 июля 2020, 18:00  •  40 • В мире
Болгарских читателей возмущает апатия Европы, которая толком никак не проявила себя в свете смены статуса Айя-Софии в Стамбуле. Граждане кивают на то, что Россия вынесла этот вопрос на международный уровень. "Эрдоган забеспокоился и позвонил Путину", "Хорошо, что России не всё равно", - отмечают комментаторы.
Болгарские читатели восхищены тем, что России не закрыла глаза на смену статуса собора святой Софии. Как сообщалось ранее, Айя-София в Стамбуле вместо музея станет мечетью.
Эту чувствительную тему в своём разговоре подняли президенты Турции и России. Телефонный разговор состоялся по инициативе Реджепа Эрдогана. Владимир Путин обратил внимание своего турецкого коллеги на значительный общественный резонанс в России, вызванный изменением статуса храма. Президент Турции дал соответствующие объяснения, напоминает "ИноСМИ".
Болгарских читателей воодушевило то, что Путин, в отличие от европейских политиков, поднимает на обсуждение такой вопрос.
"Хорошо, что России не всё равно - европейцы ничего не могут и не хотят делать, кроме как кричать, как они возмущены", "Путин хотя бы как-то выступил по вопросу. Остальные "лидеры" - ничего, ноль! Только папа выразил сожаление, и всего-то", - отмечают комментаторы в соцсетях.
Пользователь под ником дедо Ви и вовсе поблагодарил российского лидера за то, что он осадил Эрдогана.
"Спасибо, не каждый может заставить его присесть", - пишет он.
Пешо убежден, что Турция, несмотря на нынешние заигрывания с религией, всё равно проиграет. "Неверный ход", - отмечает комментатор.
"Согласно этой новости, Эрдоган услышал, что изменение статуса собора святой Софии очень возмутило общественность в России, поэтому он, забеспокоившись, позвонил Путину и заверил его, что христианские символы будут сохранены. Видимо, российское общественное мнение очень важно для Эрдогана и его власти. Эх, Балкан, родной Балкан!" - сетует в обсуждениях болгарский читатель (#3377).
"Малък Нежен Демократ" и вовсе категоричен в своих оценках, особенно жёстко он высказывается о позиции Европы.
"Все жалобы нужно направить "западным" демократам, остановившим Россию, которая чуть было не уничтожила тюрков в XIX веке. А Англия и Франция решили, что они вторглись в Крым и остановили русских. Теперь эти кривоголовые орки вместо того, чтобы говорить по-русски и ездить на тонированных "ладах", звенят западным оружием и рычат на тех, кто его создал!" - гневно заметил он.

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