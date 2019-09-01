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"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"

01 сентября 2019, 23:54  •  20 • В мире
На мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны, на которые Польша собирает представителей "цивилизованного мира", противостоявших фашизму, как известно, Россию не пригласили, объясняя это "сохранением исторической правды". При этом у Германии, без которой, конечно, этот "праздник" просто не получился бы, собираются под шумок в очередной раз потребовать выплатить репарации. "Хорошо, что нас не позвали", - с иронией комментирует Егор Холмогоров.
Мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны, стартовали в Польше 1 сентября. Для Варшавы, как об этом давно говорилось, важен не день победы в этой кровавой многолетней войне, а её начало. Список гостей только на первый взгляд может показаться странным для стороннего наблюдателя - здесь и члены Европейского союза, и НАТО, и программы "Восточное партнёрство".
При этом за бортом этих мероприятий оказались Россия, Китай и Сербия - члены антигитлеровской коалиции. О том, почему в числе неприглашённых оказалась Москва, польские политики уже сообщили не раз и не два: "поток лжи с Востока" - "неправильная расстановка акцентов" в ситуации 1939 года, которая и привела к самой войне.
Последнее из таких заявлений сделал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью одному из польских изданий.
"Мы хотим отпраздновать годовщину начала Второй мировой войны в духе исторической правды - Россия, что подтверждают последние дни, в этом не заинтересована", - заявил он.
При этом он также отметил, что в 2009 году среди приглашённых была Россия, но не было США. Теперь же - ровно наоборот: на мероприятия приглашён Дональд Трамп. Правда, президент США нашёл "приличный повод" оказаться от приглашения и отправить вместо себя вице-президента Пенса. И вот такую "рокировку" вель Сенк объяснил "изменением польского подхода к историческим проблемам".
Заявление представителя МИД Польши раскритиковал политолог Армен Гаспарян, который напомнил, что на протяжении всех 30-х годов прошлого века "Польша призывала Гитлера" совместными усилиями сокрушить большевистский СССР.
"Но что-то пошло не так. Фюрер за 17 дней превратил Речь Посполитую в генерал-губернаторство и уготовил полякам почётную миссию - отправиться на мыловарню как сырьё. А спасла их от этого Красная армия. 600 тысяч наших солдат и офицеров погибли", - написал политолог.
По его словам, это и есть настоящая историческая правда, а не та "ахинея", которую несёт вель Сенк.
Интересно и ещё одно заявление, прозвучавшее из Варшавы. Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз завёл речь о "компенсациях". По его словам, в самое ближайшее время его страна снова потребует с Германии репараций за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны. Соответствующий доклад готовит специальная комиссия, пишет Der Spigel.
Комментируя это заявление Дуды, публицист Егор Холмогоров отметил, что "бесподобные поляки" Германию позвали, чтоб "потребовать репараций".
"То есть от тех, кого не позвали, репараций не потребуют. Значит, хорошо, что нас не позвали", - написал Холмогоров на своей странице в Facebook.
Напомним, недавно министр иностранных дел Польши заявил, что компенсационные выплаты за Вторую мировую войну, полученные Польшей, которая "больше всех пострадала от нацистов", слишком "минимальны".

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