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"Хорошо, что есть русские": Французы просят Россию помочь им так же, как Италии
29 марта 2020, 18:35 • 150 • Политика
Французы возмутились критикой российской помощи Италии. "Позор ЕС, который даёт погибнуть Италии"; "Хорошо, что есть русские"; "Мы ждём вас во Франции!" - пишут они.
Франция сгибается под тяжестью эпидемии коронавируса, а финансируемые государством СМИ продолжают вести информационную войну против России, критикуя её помощь Италии. Об этом с возмущением пишет французское издание Agoravox.
Речь идёт о статьях во французских СМИ вроде "Монд" и "Франс Интер", которые выступили с критикой российской помощи умирающей от эпидемии коронавируса Италии. Россия отправила в страну военных эпидемиологов, а также маски, респираторы и медикаменты, так необходимые итальянским больницам.
Agoravox напоминает, что Россия, несмотря на санкции со стороны ЕС и НАТО, продолжает защищать мир и помогать народам выжить. А Брюссель и государства ЕС совершенно растеряны и парализованы перед лицом нависшей над миром угрозы. Но вместо благодарности русским Запад продолжает вести против них информационную войну, негодует издание.
Также Agoravox приводит слова французов, которые восхищены действиями России в Италии. Многие отмечают, что им стыдно за позорные действия ЕС, и выражают глубокое уважение России за оказываемую помощь.
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