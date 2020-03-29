"Хорошо, что есть русские": Французы просят Россию помочь им так же, как Италии

Франция сгибается под тяжестью эпидемии коронавируса, а финансируемые государством СМИ продолжают вести информационную войну против России, критикуя её помощь Италии. Об этом с возмущением пишет французское издание Agoravox.

Речь идёт о статьях во французских СМИ вроде "Монд" и "Франс Интер", которые выступили с критикой российской помощи умирающей от эпидемии коронавируса Италии. Россия отправила в страну военных эпидемиологов, а также маски, респираторы и медикаменты, так необходимые итальянским больницам.

Agoravox напоминает, что Россия, несмотря на санкции со стороны ЕС и НАТО, продолжает защищать мир и помогать народам выжить. А Брюссель и государства ЕС совершенно растеряны и парализованы перед лицом нависшей над миром угрозы. Но вместо благодарности русским Запад продолжает вести против них информационную войну, негодует издание.

"Франция сгибается под тяжестью Covid-19, но финансируемые государством СМИ продолжают вести информационную войну против России, которая, несмотря на санкции ЕС и НАТО, продолжает тушить мировой пожар, защищать мир и помогать народам выжить", - говорится в статье.

Также Agoravox приводит слова французов, которые восхищены действиями России в Италии. Многие отмечают, что им стыдно за позорные действия ЕС, и выражают глубокое уважение России за оказываемую помощь.