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"Хороших решений нет и не будет": Противники Лукашенко ждут от него ответной атаки
11 июня 2020, 00:00 • 98 • Политика
В Белоруссии, где ранее прошла серия пикетов в поддержку альтернативного кандидата в президенты, ждут от действующего лидера ответной атаки. По мнению экспертов, не исключён силовой сценарий. "Хороших решений нет и не будет", - добавил политик Каторжевский.
В Белоруссии в преддверии президентских выборов оппозиционеры ждут ответной атаки от Лукашенко. Ранее в республике прошло несколько акций в поддержку задержанного за беспорядки блогера и альтернативного кандидата в президенты Сергея Тихановского.
Это дало повод полагать, что власти решатся на силовой сценарий. Такое мнение озвучил член белорусской партии "Справедливый мир" Павел Каторжевский.
Он утверждает, будто у действующего лидера страны низкий рейтинг, успехов в экономике и социальной сфере нет, и, осознавая это, он может решиться на применение силы в отношении противников. Хороших решений нет и не будет, убеждён он.
Кроме того, действия власти в отношении Тихановского незаконны, приводят слова Каторжевского "Дни.ру".
Ранее сам Александр Лукашенко заявлял, что нового протестного движения в стране не появилось, есть недовольные, которые "будут всегда". Напомним, что выборы президента Белоруссии - 2020 пройдут 9 августа.
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