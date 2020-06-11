"Хороших решений нет и не будет": Противники Лукашенко ждут от него ответной атаки

В Белоруссии в преддверии президентских выборов оппозиционеры ждут ответной атаки от Лукашенко. Ранее в республике прошло несколько акций в поддержку задержанного за беспорядки блогера и альтернативного кандидата в президенты Сергея Тихановского.

Это дало повод полагать, что власти решатся на силовой сценарий. Такое мнение озвучил член белорусской партии "Справедливый мир" Павел Каторжевский.

Он утверждает, будто у действующего лидера страны низкий рейтинг, успехов в экономике и социальной сфере нет, и, осознавая это, он может решиться на применение силы в отношении противников. Хороших решений нет и не будет, убеждён он.

Кроме того, действия власти в отношении Тихановского незаконны, приводят слова Каторжевского "Дни.ру".

Ранее сам Александр Лукашенко заявлял, что нового протестного движения в стране не появилось, есть недовольные, которые "будут всегда". Напомним, что выборы президента Белоруссии - 2020 пройдут 9 августа.