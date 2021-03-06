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"Хорошие самолёты! Вот бы были нашими!": Турки посмотрели на российский Су-57 и захотели в проект
06 марта 2021, 05:45 • 125 • В мире
Одно из турецких изданий рассказало читателям о российских истребителях пятого поколения Су-57. Читатели оценили и захотели, чтобы их страна присоединилась к проекту. "Хорошие самолёты! Вот бы были нашими!" - мечтательно пишут люди.
Издание Haber7 рассказало турецким читателям о разлетевшемся по соцсетям видео с низко летящими Су-57. Эти самолёты имеют много необычного: от странного звука, издаваемого при полёте, до характеристик. Это одноместные истребители малой заметности, которые могут преодолевать огромные расстояния на скорости до 2600 километров в час. Они способны лететь на высоте до 20 тысяч метров и переносить большой вес боеприпасов.
В США российским Су-57 присвоено кодовое обозначение Felon, что переводится как "преступник". Эти истребители пятого поколения разрабатывались совместно с Индией, но потом страна вышла из проекта. Слишком больших расходов потребовали суперсовременные летательные аппараты и слишком много проблем возникло с их разработкой. Но российским военным удалось завершить начатое, и первый Су-57 серийного производства уже поступил на вооружение в Южный военный округ в конце декабря 2020 года.
К концу 2028 года таких истребителей в армии России будет не менее 76 единиц.
Турецкие читатели захотели, чтобы их страна вошла в проект вместо Индии.
"Хорошие самолёты! Вот бы были нашими!" - пишет Невзат.
"Разве важно, как самолёт назвала Америка? Самолёт производит Россия? Бросает вызов? Удовлетворяет свои потребности? Остальное не имеет значения", - считает пользователь с ником По-твоему.
"Турция может быть очень полезна этому проекту. Разве нельзя сделать совместное производство при условии, что большая часть комплектующих будет производиться в Турции, заключив хорошее соглашение в логике взаимного выигрыша?" - поинтересовался Влюблённый в Турцию.
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