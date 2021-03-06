Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донб...
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А ...
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последс...
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
Главная / В мире

"Хорошие самолёты! Вот бы были нашими!": Турки посмотрели на российский Су-57 и захотели в проект

06 марта 2021, 05:45  •  125 • В мире
Одно из турецких изданий рассказало читателям о российских истребителях пятого поколения Су-57. Читатели оценили и захотели, чтобы их страна присоединилась к проекту. "Хорошие самолёты! Вот бы были нашими!" - мечтательно пишут люди.
Издание Haber7 рассказало турецким читателям о разлетевшемся по соцсетям видео с низко летящими Су-57. Эти самолёты имеют много необычного: от странного звука, издаваемого при полёте, до характеристик. Это одноместные истребители малой заметности, которые могут преодолевать огромные расстояния на скорости до 2600 километров в час. Они способны лететь на высоте до 20 тысяч метров и переносить большой вес боеприпасов.
В США российским Су-57 присвоено кодовое обозначение Felon, что переводится как "преступник". Эти истребители пятого поколения разрабатывались совместно с Индией, но потом страна вышла из проекта. Слишком больших расходов потребовали суперсовременные летательные аппараты и слишком много проблем возникло с их разработкой. Но российским военным удалось завершить начатое, и первый Су-57 серийного производства уже поступил на вооружение в Южный военный округ в конце декабря 2020 года.
К концу 2028 года таких истребителей в армии России будет не менее 76 единиц.
Турецкие читатели захотели, чтобы их страна вошла в проект вместо Индии.
"Хорошие самолёты! Вот бы были нашими!" - пишет Невзат.
"Разве важно, как самолёт назвала Америка? Самолёт производит Россия? Бросает вызов? Удовлетворяет свои потребности? Остальное не имеет значения", - считает пользователь с ником По-твоему.
"Турция может быть очень полезна этому проекту. Разве нельзя сделать совместное производство при условии, что большая часть комплектующих будет производиться в Турции, заключив хорошее соглашение в логике взаимного выигрыша?" - поинтересовался Влюблённый в Турцию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
05 марта 2021, 20:35
"Хочу публично поблагодарить": Премьер Словакии сказал спасибо министру Венгрии за "Спутник V"
05 марта 2021, 22:25
Еврокомиссия назвала условие закупки странами ЕС вакцины "Спутник V": Под вашу ответственность
05 марта 2021, 22:25
И тут по небу проплыл танкер…: Фото "Летучего Голландца" из Англии объяснил эксперт
05 марта 2021, 11:25
Что может вызвать войну между США и Китаем?
05 марта 2021, 17:45
«Надеемся, что безумные позывы останутся только на страницах СМИ»: в России отреагировали на сообщения о новых санкциях
05 марта 2021, 18:45
Запрещённая цитата Джо Байдена: Президент США в прямом эфире признался, что он подкаблучник
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
06 марта 2021, 02:05
"Зеленский получил "чёрную метку": На Украине уже готовятся "хоро...
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за укра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2021, 14:40
Байден, дожми: Поляки в открытую пошли против "Северного потока-2"
01 марта 2021, 04:45
"Ой, извините": Джо Байден признался, что не понимает, о чём говорит и где находится
27 февраля 2021, 16:30
Россия приготовила сюрприз для НАТО: Теперь в Донбассе
03 марта 2021, 03:30
"Они на что-то напросятся": Политолог прочитал между строк истинную цель санкций США
03 марта 2021, 03:30
"Это не проявление отваги": Президент Словакии пошла войной на премьера из-за "Спутник V"
27 февраля 2021, 12:50
Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все планы
02 марта 2021, 11:00
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать русских зарабатывает в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.