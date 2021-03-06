"Хорошие самолёты! Вот бы были нашими!": Турки посмотрели на российский Су-57 и захотели в проект

Одно из турецких изданий рассказало читателям о российских истребителях пятого поколения Су-57. Читатели оценили и захотели, чтобы их страна присоединилась к проекту. "Хорошие самолёты! Вот бы были нашими!" - мечтательно пишут люди.

Издание Haber7 рассказало турецким читателям о разлетевшемся по соцсетям видео с низко летящими Су-57. Эти самолёты имеют много необычного: от странного звука, издаваемого при полёте, до характеристик. Это одноместные истребители малой заметности, которые могут преодолевать огромные расстояния на скорости до 2600 километров в час. Они способны лететь на высоте до 20 тысяч метров и переносить большой вес боеприпасов.

В США российским Су-57 присвоено кодовое обозначение Felon, что переводится как "преступник". Эти истребители пятого поколения разрабатывались совместно с Индией, но потом страна вышла из проекта. Слишком больших расходов потребовали суперсовременные летательные аппараты и слишком много проблем возникло с их разработкой. Но российским военным удалось завершить начатое, и первый Су-57 серийного производства уже поступил на вооружение в Южный военный округ в конце декабря 2020 года.

К концу 2028 года таких истребителей в армии России будет не менее 76 единиц.

Турецкие читатели захотели, чтобы их страна вошла в проект вместо Индии.

"Хорошие самолёты! Вот бы были нашими!" - пишет Невзат.

"Разве важно, как самолёт назвала Америка? Самолёт производит Россия? Бросает вызов? Удовлетворяет свои потребности? Остальное не имеет значения", - считает пользователь с ником По-твоему.

"Турция может быть очень полезна этому проекту. Разве нельзя сделать совместное производство при условии, что большая часть комплектующих будет производиться в Турции, заключив хорошее соглашение в логике взаимного выигрыша?" - поинтересовался Влюблённый в Турцию.