"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ

Бывший агент ЦРУ Валери Плейм попыталась спровоцировать российского журналиста-международника Аббаса Джуму на вмешательство в выборы в США. Об этом рассказал он сам, предоставив фотодоказательства.

"Экс-агент ЦРУ провоцировала меня на вмешательство в выборы в США. Попросила денег на свою предвыборную кампанию. Ну там, на рекламу, общение с избирателями..." - написал Аббас Джума в Twitter, приложив скриншот соответствующего сообщения.

Также журналист опубликовал скриншот профиля Валери Плейм в Twitter. В нём она пишет, что является матерью близняшек, бывшим тайным офицером-оперативником ЦРУ, а также автором, активисткой и кандидатом от демократов в американском штате Нью-Мексико. Страница является верифицированной. То есть Twitter подтверждает размещённую в профиле информацию.

"Хорошая попытка, офицер… Денег не дал. Не потому что жадный, а потому, что россияне в американские выборы не вмешиваются!" – добавляет Аббас Джума. "Ну вот, оставил двойняшек без подарка на Рождество,"злодей"!" – смеются пользователи в комментариях.

Напомним, что тема "российского вмешательства" не сходит со страниц американских СМИ уже шестой год. Изначально "вмешательством" пытались оправдать проигрыш на выборах кандидата от демократов – Хиллари Клинтон. Затем тему начали использовать для давления на президента США Дональда Трампа.

Фото: скриншот Twitter/@IBN_MOHAMMAD