"Хорош бузить!": Намёк Кремля Киеву объяснил военкор

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами высказался в том числе и о ситуации в Донбассе. Намёк Киеву, прозвучавший в дипломатичной речи Пескова, объяснил военный корреспондент Александр Сладков.

В интервью, данном газете "Аргументы и факты", Песков прямо заявил о том, что "с "нормандским форматом" дела обстоят плохо". Пресс-секретарь президента России отметил, что "президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договорённостей, которые были достигнуты в Париже".

"Более того, сейчас мы видим нагнетание напряжённости на линии соприкосновения", - сказал он и добавил, что своими действиями Киев фактически перечёркивает скромные достижения переговорного процесса.

При этом, отвечая на вопрос о том, что же будет, если напряжение на линии боевого соприкосновения перерастёт в масштабную войну, Песков заметил, что в Кремле "искренне надеются" на то, "что на это безумие никто не пойдёт".

"Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать", - подчеркнул он.

Военкор Александр Сладков объяснил дипломатический тон Пескова.

"Ну вот. Киеву намекнули: "Хорош бузить!" - написал он в своём Telegram-канале.