"Холодная война" WADA: Допинг-скандал с Россией вызвал один неудобный вопрос

После того как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию на четыре года от международных спортивных игр, включая Олимпиаду и чемпионаты мира, но дав право "чистым" спортсменам выступать под нейтральным флагом, мировое сообщество разделилось во мнениях.

Кто считает, что с нашими атлетами поступили слишком мягко и следовало бы наложить тотальный запрет, кто полагает, что в исполкоме, наоборот, чересчур суровы с русскими, а само решение - исключительно политическое.

Последней точки зрения придерживается и допинг-эксперт Михаэль Ленер. В статье Mannheimer Morgen под заголовком "Это напоминает о холодной войне" он раскритиковал решение WADA об отстранении России и предположил, что разбирательства в Спортивном арбитражном суде (САS) будут долгими.

"Антидопинговая борьба устроена так, что мы должны ставить вопрос о виновности. Всё равно, идёт ли речь об отдельных спортсменах, федерациях или странах, - обратил особое внимание эксперт (цитата по ИноСМИ). - Мне нужно предъявить доказательства. Если же я стригу всех под одну гребенку, как это делает сейчас WADA, то этот принцип игнорируется".

Именно поэтому он уверен в том, что решение об отстранении России - "чисто политическое, спортивно-политическое" и, как считает эксперт, "довольно опасное".

Ленер задал риторический вопрос: поможет ли изменить ситуацию с допингом дисквалификация на четыре года?

"Отдельные атлеты да и федерации это наверняка воспримут как несправедливость, - сделал логический вывод допинг-эксперт. - Это не способствует осознанию того, что в будущем нужно поступать по-другому".

Альтернатива дисквалификации

Сам эксперт считает, что не нужно было доводить дело до отстранения. Достаточно было бы угрозы применения дисквалификации. То есть санкции были бы условными. Но при этом нашу страну обязали бы выполнять для полного антидопингового надзора целый каталог пунктов. А наказание "маячило бы на заднем плане".

По мнению Ленера, это было бы более разумным.

"Гениальной" идеей эксперт назвал предложенное журналистом решение, при котором Россия бы отдала свою надзорную допинг-систему под нейтральный контроль.

"Тогда анализы в ближайшие четыре года проводились бы, например, в Кельне, - развил эту мысль допинг-эксперт. - Это была бы ясная позиция: я забираю у вас полномочия на проведение контроля".

Он уверен, что это решение было бы справедливым и по отношению к атлетам.

Неудобный вопрос

Однако у эксперта остаётся весьма неудобный вопрос, связанный с допинг-скандалом.

"Я как юрист ощущаю, что приходится иметь дело с политической составляющей, - отметил он. - Мы видим WADA, которое положило глаз на Россию".

По его мнению, вопрос много шире: "Где ещё есть допинговые системы?" Он не исключил, что на нашей стране сосредоточились ради того, чтобы "подать сигнал другим".

Реакция США

Ряд зарубежных СМИ сообщили о том, что американские спортсмены готовятся устраивать против своих российских коллег акции протеста на Олимпиаде в Токио. Речь идёт о тех наших спортсменах, которые решатся выступить на Играх под нейтральным флагом.

В частности, задумывается американскими олимпийцами бойкот победителей: спортсмены из США не станут подниматься на пьедестал почёта вместе с российскими атлетами. Не исключается и демонстрация каких-либо протестных жестов уже на самом подиуме.

Наш ответ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высказалась о том, что Россия может проводить и собственные Олимпийские игры. И приглашать на них спортсменов из разных стран.

Спикер заявила: "Решение WADA против целого государства свидетельствует о кризисе институтов. В том числе - мирового спорта", - заявила спикер. Россия имеет колоссальный опыт в проведении спортивных международных мероприятий, уверена Матвиенко, причём самого высокого уровня.