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"Хоккейные переговоры" Путина и Лукашенко под знаком "Газпрома" попали на фото
08 февраля 2020, 05:39 • 43 • Политика
Путин и Лукашенко играют в хоккей в Сочи. "Переговоры в перерыве в неформальной обстановке, но всё равно на фоне "Газпрома", - комментирует фото с матча Дмитрий Смирнов.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко играют в хоккей в спорткомплексе "Галактика" в Сочи в рамках встречи по нефтегазовым вопросам и взаимной интеграции двух государств. Фотографии необычных переговоров опубликовал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
На одном из снимков можно увидеть Путина и Лукашенко, сидящих вместе под рекламным баннером "Газпрома". Учитывая повод встречи двух лидеров, вышло весьма символично.
На другом опубликованном фото запечатлены министр энергетики России Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич: они с интересом наблюдают с балкона за переговорами президентов России и Белоруссии на льду.
Фото: скриншот Telegram-канал "Пул №3"
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