"Хоккейные переговоры" Путина и Лукашенко под знаком "Газпрома" попали на фото

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко играют в хоккей в спорткомплексе "Галактика" в Сочи в рамках встречи по нефтегазовым вопросам и взаимной интеграции двух государств. Фотографии необычных переговоров опубликовал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

На одном из снимков можно увидеть Путина и Лукашенко, сидящих вместе под рекламным баннером "Газпрома". Учитывая повод встречи двух лидеров, вышло весьма символично.

"Переговоры в перерыве в неформальной обстановке, но всё равно на фоне "Газпрома", - прокомментировал фото Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале "Пул №3".

На другом опубликованном фото запечатлены министр энергетики России Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич: они с интересом наблюдают с балкона за переговорами президентов России и Белоруссии на льду.

Фото: скриншот Telegram-канал "Пул №3"