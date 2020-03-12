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"Ходорковский - жулик": Путин ответил на 20 вопросов о бизнесе

12 марта 2020, 00:35  •  82 • Политика
В новом выпуске программы "20 вопросов Владимиру Путину" президент России рассказал, что думает о бизнесе и бизнесменах. "Ходорковский - жулик", - начал с главного российский лидер.
Президент России Владимир Путин рассказал о беглом олигархе-уголовнике Михаиле Ходорковском и безответственном поведении бизнеса. Информация прозвучала в новом выпуске программы "20 вопросов Владимиру Путину".
Прежде всего российский лидер отметил, что Ходорковский - жулик. Также он посетовал, что представители бизнеса в России ведут себя не очень ответственным образом. Кроме того, по мнению Путина, страна не нуждается ни в какой внешней помощи.
Без всякого Запада, без Востока. Мы сами с усами, - сказал в интервью Владимир Путин.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин рассказал об американском управлении Киевом. Глава государства отметил, что сам Вашингтон денег Украине не даёт, но "хочет, чтобы она существовала, в том числе за наши деньги".

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