|
"Ходорковский - жулик": Путин напомнил о тяжких преступлениях сотрудников ЮКОСа
12 марта 2020, 17:35 • 58 • Политика
Президент России Владимир Путин в интервью Андрею Ванденко заявил, что "Ходорковский - жулик". Он также напомнил о том, что сотрудники ЮКОСа оказались замешаны в убийствах, что считается тяжким преступлением.
Экс-глава компании ЮКОС, а ныне беглый олигарх Михаил Ходорковский - жулик, в интервью для спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" заявил президент России.
Кроме того, глава государства также напомнил собеседнику - журналисту Андрею Ванденко - о том, что сотрудники ЮКОСа были замешаны в убийствах. А это преступление в нашей стране входит в разряд тяжких.
"Ходорковский - жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", - заметил Путин, добавив, что "их осудили в соответствии с российским законом".
Глава государства обратил внимание на то, что личное участие Ходорковского в организованных убийствах не доказано, однако сами эти преступления были. И как раз факт убийств доказан. "В том числе сотрудниками их службы безопасности", - добавил при этом Путин.
Глава государства задал логичный вопрос о заказчиках убийств.
"Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? - поинтересовался президент. - Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает".
При этом он отметил, что раз не доказан (факт участия Ходорковского в убийствах), значит, не доказан. Зато в другом олигарх прокололся, за что экс-глава ЮКОСа и сел в тюрьму.
"Доказаны были другие факты его противоправной деятельности, - обратил внимание Путин. - Поэтому он получил срок соответствующий".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 марта 2020, 06:35
|
06 марта 2020, 02:35
|
11 марта 2020, 19:30
|
10 марта 2020, 09:35
|
08 марта 2020, 23:35
|
09 марта 2020, 11:35
|
08 марта 2020, 23:35