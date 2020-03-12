"Ходорковский - жулик": Путин напомнил о тяжких преступлениях сотрудников ЮКОСа

Экс-глава компании ЮКОС, а ныне беглый олигарх Михаил Ходорковский - жулик, в интервью для спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" заявил президент России.

Кроме того, глава государства также напомнил собеседнику - журналисту Андрею Ванденко - о том, что сотрудники ЮКОСа были замешаны в убийствах. А это преступление в нашей стране входит в разряд тяжких.

"Ходорковский - жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", - заметил Путин, добавив, что "их осудили в соответствии с российским законом".

Глава государства обратил внимание на то, что личное участие Ходорковского в организованных убийствах не доказано, однако сами эти преступления были. И как раз факт убийств доказан. "В том числе сотрудниками их службы безопасности", - добавил при этом Путин.

Глава государства задал логичный вопрос о заказчиках убийств.

"Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? - поинтересовался президент. - Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает".

При этом он отметил, что раз не доказан (факт участия Ходорковского в убийствах), значит, не доказан. Зато в другом олигарх прокололся, за что экс-глава ЮКОСа и сел в тюрьму.

"Доказаны были другие факты его противоправной деятельности, - обратил внимание Путин. - Поэтому он получил срок соответствующий".